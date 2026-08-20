Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
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Карта боевых действий на 20 августа 2026 года — ситуация на фронте
Всего с начала прошедших суток произошло 189 боевых столкновений.
Противник нанес 70 авиаударов, сбросил 224 управляемые авиабомбы. Кроме того, он задействовал для атак 6 564 дрона-камикадзе и осуществил 2 260 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.
Карта боевых действий в Украине на 20 августа 2026 года
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 639-е сутки.
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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ
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