Всего с начала прошедших суток произошло 189 боевых столкновений.

Противник нанес 70 авиаударов, сбросил 224 управляемые авиабомбы. Кроме того, он задействовал для атак 6 564 дрона-камикадзе и осуществил 2 260 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Карта боевых действий в Украине на 20 августа 2026 года

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 639-е сутки.

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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Генштаб ВСУ

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