Загалом від початку минулої доби відбулося 189 бойових зіткнень.

Противник завдав 70 авіаційних ударів, скинув 224 керовані авіабомби. Крім того, залучив для ураження 6 564 дрони-камікадзе та здійснив 2 260 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Карта бойових дій в Україні на 20 серпня 2026

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 639-ту добу.

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На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ВСУ

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