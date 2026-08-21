Высший антикоррупционный суд начал заседание по избранию меры пресечения бывшей заместительнице руководителя Офиса президента Ирине Мудрой. Она является фигуранткой дела Форест Гамп.

Об этом сообщает Суспільне.

Заседание ВАКС по мере пресечения Мудрой: что известно

Сторона защиты просила провести заседание в закрытом режиме, однако судья отказал в соответствующем ходатайстве.

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Адвокаты заявили, что после получения подозрения от НАБУ и проведения следственных действий у Мудрой ухудшилось состояние здоровья.

Защита просила перенести заседание на неделю, “чтобы привести состояние здоровья в порядок”. ВАКС перенес выступление адвокатов Мудрой на 24 августа. Прокурор возражал против этого ходатайства. По его мнению, существует вероятность спланированного побега.

Сторона обвинения просила применить к Мудрой меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 150 млн грн.

Напомним, 19 августа НАБУ сообщило о подозрении в отмывании средств десяти людям, которые обеспечили внесение 150 млн грн залога за фигуранта дела Мидас, экс-министра энергетики Германа Галущенко.

По данным следствия, этим процессом курировала заместительница руководителя ОП Ирина Мудрая. Она подала заявление на увольнение с должности.

В деле также фигурируют генеральный директор Директората по вопросам правовой политики ОП Виктор Дубовик, заместительница министра юстиции Елена Ференс, бывший народный депутат Максим Микитась, действующий народный депутат Вадим Столар, должностные лица Sense Bank и другие.

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