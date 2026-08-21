Вищий антикорупційний суд розпочав засідання щодо обрання запобіжного заходу колишній заступниці керівника Офісу президента Ірині Мудрій. Вона є фігуранткою справи Форест Гамп.

Про це повідомляє Суспільне.

Засідання ВАКС щодо запобіжного заходу Мудрій: що відомо

Сторона захисту просила провести засідання у закритому режимі, проте суддя відмовив у відповідному клопотанні.

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Адвокати заявили, що після отримання підозри від НАБУ та проведення слідчих дій у Мудрої погіршився стан здоровʼя.

Захист просив перенести засідання на тиждень, “щоб привести стан здоров’я в порядок”. ВАКС переніс виступ адвокатів Мудрої на 24 серпня. Прокурор заперечував проти цього клопотання. На його думку, існує ймовірність спланованої втечі.

Сторона обвинувачення просила застосувати до Мудрої запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 150 млн грн.

Нагадаємо, 19 серпня НАБУ повідомило про підозру у відмиванні коштів десятьом людям, які забезпечили внесення 150 млн грн застави за фігуранта справи Мідас, ексміністра енергетики Германа Галущенка.

За даними слідства, цим процесом курувала заступниця керівника ОП Ірина Мудра. Вона подала заяву на звільнення з посади.

У справі також фігурують генеральний директор Директорату з питань правової політики ОП Віктор Дубовик, заступниця міністра юстиції Олена Ференс, колишній народний депутат Максим Микитась, чинний народний депутат Вадим Столар, посадовці Sense Bank та інші.

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