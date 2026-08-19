19 августа президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Ирины Мудрой с должности заместителя руководителя Офиса президента.

Зеленский уволил Мудрую с должности заместителя руководителя ОП

Президент Зеленский уволил Мудрую с должности заместителя руководителя Офиса президента.

— Уволить Мудрую Ирину Романовну с должности заместителя руководителя Офиса президента Украины, — говорится в указе президента №734/2026.

Напомним, 19 июля стало известно, что НАБУ и САП проводят спецоперацию Форрест Гамп. Она действовала под руководством действующего и бывшего народных депутатов с участием чиновников Офиса президента и других лиц.

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По версии следствия, участники схемы легализовали 150 млн грн наличных, полученных преступным путем. Средства через счета подставных компаний якобы ввели в легальное обращение, чтобы использовать для внесения залога за одного из фигурантов дела Мидас.

СМИ, ссылаясь на источники, писали, что следственные действия проводятся у заместителя руководителя Офиса президента Ирины Мудрой и народного депутата Вадима Столара.

В Офисе президента Мудрая отвечала за судебно-правовую реформу, создание спецтрибунала для РФ и введение международного механизма компенсации за ущерб от российской агрессии.

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