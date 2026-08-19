В НАБУ и САП заявили о проведении спецоперации по разоблачению преступной организации, действовавшей под руководством действующего и бывшего народных депутатов Украины, с участием высокопоставленных должностных лиц Офиса президента и других.

Обновлено в 10:12. Об этом говорится в совместном заявлении Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

НАБУ и САП о спецоперации по нардепам и чиновникам ОП

В НАБУ и САП уточнили, что сейчас идет спецоперация, чтобы разоблачить преступную организацию.

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Как говорится в сообщении, она действовала под руководством действующего и бывшего народных депутатов Украины, при участии чиновников Офиса президента и других лиц.

НАБУ обнародовало 47-секундный фрагмент видео с записями перехваченных разговоров вероятных участников схемы.

В то же время Украинская правда та Суспільне Новини со ссылкой на источники сообщает, что НАБУ и САП проводят следственные действия у заместителя руководителя Офиса президента Ирины Мудрой и народного депутата Вадима Столара.

В Офисе президента Мудрая отвечает за судебно-правовую реформу, создание спецтрибунала для РФ и введение международного механизма компенсации ущерба от российской агрессии.

По информации источников РБК-Украина, по делу фигурирует также бывший нардеп Максим Никитась.

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