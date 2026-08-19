Эксзаместитель главы ОПУ Ирина Мудрая подтвердила, что у нее провели обыски, сообщили о подозрении и вручили ходатайство об избрании меры пресечения. Она заявила, что подала заявление об увольнении с должности.

Заявление Мудрой опубликовала юридическая компания Миллер, поскольку она не имеет доступа к соцсетям.

Мудрая подтвердила проведение обысков и сообщила об увольнении

Адвокаты компании Миллер будут защищать интересы Мудрой.

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— Сегодня утром у меня состоялись обыски, а впоследствии мне сообщили о подозрении и вручили ходатайство об избрании меры пресечения. Сразу опровергну неправду, которая уже распространяется в сети: меня никто не задерживал. Я вместе с адвокатами спокойно готовлюсь к судебному заседанию, — заявила Мудрая.

Она сообщила, что сотрудничает со следствием. Подозрение и обнародованные записи Мудрая планирует комментировать после ознакомления с материалами дела.

— Фрагменты разговоров, которые сегодня обнародуют частями и вне контекста, буду комментировать после ознакомления с материалами дела. Соцсети — это не место, где устанавливают истину. Вместе с адвокатами предоставлю развернутую позицию предметно, по сути каждого эпизода, — отметила эксчиновница.

Ирина Мудрая также заявила, что сама подала заявление об увольнении с должности заместительницы главы ОПУ.

— Сегодня я подала заявление об увольнении, и защищать свое доброе имя я буду сама, не перенося эту борьбу на государство… Свое имя я буду защищать правовым способом — спокойно и последовательно, — добавила она.

19 августа президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Ирины Мудрой с должности заместительницы руководителя Офиса президента.

Позже в СМИ появилась информация о задержании Мудрой и следственных действиях в отношении нее в НАБУ. Ее адвокат Артем Крикун-Труш опроверг информацию о задержании, однако подтвердил вручение Мудрой подозрения.

Что известно о спецоперации Форест Гамп

Утром 19 августа источники Суспільного сообщили о проведении следственных действий у Ирины Мудрой.

Они проходили в рамках спецоперации НАБУ и САП Форест Гамп по вероятной преступной организации.

По данным антикоррупционных органов, в нее могли входить должностное лицо Офиса президента, бывший народный депутат, руководители государственного банка и другие лица. Имя Мудрой НАБУ и САП в своем сообщении не называли.

По версии следствия, участники схемы легализовали 150 млн грн наличных, полученных преступным путем. Средства через счета подставных компаний якобы вводили в легальный оборот, чтобы использовать их для внесения залога за одного из фигурантов дела Мидас.

НАБУ не сообщило, за кого именно должны были внести залог. На обнародованных записях упоминается имя Герман. Экс-министр энергетики Герман Галущенко является фигурантом дела Мидас. В июне за него внесли 150 млн грн залога.

По данным НАБУ и САП, для реализации схемы использовали государственный Sense Bank и счета подконтрольных предприятий. Следствие утверждает, что в начале июня организаторы получили фактический контроль над банком.

На обнародованных записях, как заявляют антикоррупционные органы, зафиксированы разговоры бывшего нардепа с заместителем руководителя ОП и отчет главы наблюдательного совета банка должностному лицу Офиса президента о зачислении средств.

В этом же деле фигурирует народный депутат Вадим Столар. Он подтвердил, что 19 августа НАБУ проводило следственные действия у него дома. Работники НАБУ и САП приезжали и в Sense Bank.

Мудрая занимала должность заместительницы руководителя Офиса президента с марта 2024 года. После смены руководителя ОП она осталась на должности.

Фото: Ирина Мудрая

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