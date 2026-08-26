Загалом протягом минулої доби зафіксовано 203 бойових зіткнення.

Вчора противник завдав 81 авіаційного удару, під час якого скинув 270 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 10 498 дронів-камікадзе та здійснили 3122 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.

Карта бойових дій в Україні на 26 серпня 2026

Фото: ISW
Фото: ISW
Фото: ISW
Фото: ISW
Фото: ISW

Ситуація в Україні на 26 серпня 2026

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби наші захисники зупинили два ворожі штурми. Водночас агресор завдав трьох авіаційних ударів із застосуванням 12 керованих авіабомб та здійснив 77 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема сім – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Зараз дивляться

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили вісім атак противника. Загарбники намагалися просунутися в районах Ізбицького, Стариці та Вовчанська.

На Куп’янському напрямку ворог двічі атакував у районах Курилівки та Ківшарівки.

На Лиманському напрямку окупанти сім разів атакували в районі Лимана, а також у бік Шийківки та Новоселівки.

На Слов’янському напрямку противник здійснив чотири штурмові дії в районах Діброви та Кривої Луки, а також у напрямку Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку окупанти тричі атакували у напрямку населеного пункту Юрківка.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 24 атаки. Загарбники вели штурмові дії в районах Костянтинівки, Іллінівки, Довгої Балки, Русиного Яру та Іванопілля.

Найбільшу кількість штурмових дій зафіксовано на Покровському напрямку, де наші захисники зупинили 36 атак. Ворог виявляв активність у районах Білицького, Сергіївки та Молодецького, а також здійснював штурми у напрямках Світлого, Нового Донбасу, Ганнівки, Шевченка, Мирного, Василівки, Удачного, Біляківки, Муравки, Новопавлівки, Грузького та Чернігівки.

На Олександрівському напрямку загарбники здійснили чотири атаки у напрямках населених пунктів Тернове, Олександроград та Красногірське.

На Гуляйпільському напрямку окупанти атакували тричі. Ворог намагався просунутися у напрямках Верхньої Терси, Білогір’я та Червоної Криниці.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили одну спробу противника просунутися вперед у напрямку Павлівки.

На Придніпровському напрямку минулої доби ворог штурмових дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Втрати ворога на 26 серпня

  • особового складу – близько 1 480 750 (+1 450) осіб
  • танків – 12 300 (+7) од.
  • бойових броньованих машин – 25 230 (+10) од.
  • артилерійських систем – 48 641 (+74) од.
  • РСЗВ – 2 062 (+4) од.
  • засобів ППО – 1 588 (+1) од.
  • літаків – 440 (+0) од.
  • гелікоптерів – 354 (+0) од.
  • наземних робототехнічних комплексів – 2 387 (+9) од.
  • БпЛА оперативно–тактичного рівня – 481 605 (+1 723) од.
  • крилатих ракет – 5 052 (+0) од.
  • кораблів/катерів – 35 (+0) од.
  • підводних човнів – 2 (+0) од.
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 139 754 (+533) од.
  • спеціальної техніки – 4 592 (+10) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 645-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Генштаб ЗСУ

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