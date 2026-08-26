Загалом протягом минулої доби зафіксовано 203 бойових зіткнення.

Вчора противник завдав 81 авіаційного удару, під час якого скинув 270 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 10 498 дронів-камікадзе та здійснили 3122 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.

Карта бойових дій в Україні на 26 серпня 2026

Ситуація в Україні на 26 серпня 2026

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби наші захисники зупинили два ворожі штурми. Водночас агресор завдав трьох авіаційних ударів із застосуванням 12 керованих авіабомб та здійснив 77 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема сім – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Зараз дивляться

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили вісім атак противника. Загарбники намагалися просунутися в районах Ізбицького, Стариці та Вовчанська.

На Куп’янському напрямку ворог двічі атакував у районах Курилівки та Ківшарівки.

На Лиманському напрямку окупанти сім разів атакували в районі Лимана, а також у бік Шийківки та Новоселівки.

На Слов’янському напрямку противник здійснив чотири штурмові дії в районах Діброви та Кривої Луки, а також у напрямку Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку окупанти тричі атакували у напрямку населеного пункту Юрківка.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 24 атаки. Загарбники вели штурмові дії в районах Костянтинівки, Іллінівки, Довгої Балки, Русиного Яру та Іванопілля.

Найбільшу кількість штурмових дій зафіксовано на Покровському напрямку, де наші захисники зупинили 36 атак. Ворог виявляв активність у районах Білицького, Сергіївки та Молодецького, а також здійснював штурми у напрямках Світлого, Нового Донбасу, Ганнівки, Шевченка, Мирного, Василівки, Удачного, Біляківки, Муравки, Новопавлівки, Грузького та Чернігівки.

На Олександрівському напрямку загарбники здійснили чотири атаки у напрямках населених пунктів Тернове, Олександроград та Красногірське.

На Гуляйпільському напрямку окупанти атакували тричі. Ворог намагався просунутися у напрямках Верхньої Терси, Білогір’я та Червоної Криниці.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили одну спробу противника просунутися вперед у напрямку Павлівки.

На Придніпровському напрямку минулої доби ворог штурмових дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Втрати ворога на 26 серпня

особового складу – близько 1 480 750 (+1 450) осіб

танків – 12 300 (+7) од.

бойових броньованих машин – 25 230 (+10) од.

артилерійських систем – 48 641 (+74) од.

РСЗВ – 2 062 (+4) од.

засобів ППО – 1 588 (+1) од.

літаків – 440 (+0) од.

гелікоптерів – 354 (+0) од.

наземних робототехнічних комплексів – 2 387 (+9) од.

БпЛА оперативно–тактичного рівня – 481 605 (+1 723) од.

крилатих ракет – 5 052 (+0) од.

кораблів/катерів – 35 (+0) од.

підводних човнів – 2 (+0) од.

автомобільної техніки та автоцистерн – 139 754 (+533) од.

спеціальної техніки – 4 592 (+10) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 645-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.