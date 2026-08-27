Минулої доби на фронті 189 бойових зіткнень. Російський ворог здійснив 60 авіаударів із застосуванням 197 керованих авіаційних бомб, залучив для ударів 7192 дрони-камікадзе та здійснив 2340 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Карта бойових дій в Україні на 27 серпня 2026

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 646-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Зараз дивляться

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.