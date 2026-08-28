Керівник Офісу президента Кирило Буданов відмовився від масштабної заміни своїх заступників після призначення, оскільки вважає пріоритетом збереження інституційної сталості та пам’яті в умовах воєнного стану.

Про це він заявив у інтерв’ю для національного телемарафону Єдині новини.

Буданов про звільнення заступників керівника ОП

За словами керівника Офісу президента, повна зміна команди та процесів призвела б до зупинки роботи, адже новому складу знадобилося б щонайменше пів року для адаптації.

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Буданов стверджує, що є прибічником системних рішень, а не одномоментного звільнення працівників, що руйнує накопичений досвід та процеси.

– Я не маю права експериментувати. Коли я сам прийшов, як нова людина, всіх викинути, інституційну пам’ять зруйнувати, всі процеси зупинити і чекати, поки люди розберуться на місцях, – сказав глава ОП.

Він пояснив, що оновлення кадрів відбувається планово, коли керівник Офісу президента обирає шлях поетапної заміни фахівців і залучення нових людей без зупинення роботи.

Як додав Буданов, на середньому рівні в Офісі президента вже з’явилося чимало нових співробітників, зокрема, із військовим досвідом.

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