Буданов пояснив, чому відмовився від кадрових чисток в ОП
- Керівник Офісу президента Кирило Буданов відмовився від кадрових чисток серед заступників, щоб зберегти інституційну сталість та уникнути зупинки робочих процесів під час війни.
- Він пояснив, що оновлення команди відбувається поступово, а на середньому рівні в ОП вже з'явилися нові фахівці, зокрема з військовим досвідом.
Керівник Офісу президента Кирило Буданов відмовився від масштабної заміни своїх заступників після призначення, оскільки вважає пріоритетом збереження інституційної сталості та пам’яті в умовах воєнного стану.
Про це він заявив у інтерв’ю для національного телемарафону Єдині новини.
Буданов про звільнення заступників керівника ОП
За словами керівника Офісу президента, повна зміна команди та процесів призвела б до зупинки роботи, адже новому складу знадобилося б щонайменше пів року для адаптації.
Буданов стверджує, що є прибічником системних рішень, а не одномоментного звільнення працівників, що руйнує накопичений досвід та процеси.
– Я не маю права експериментувати. Коли я сам прийшов, як нова людина, всіх викинути, інституційну пам’ять зруйнувати, всі процеси зупинити і чекати, поки люди розберуться на місцях, – сказав глава ОП.
Він пояснив, що оновлення кадрів відбувається планово, коли керівник Офісу президента обирає шлях поетапної заміни фахівців і залучення нових людей без зупинення роботи.
Як додав Буданов, на середньому рівні в Офісі президента вже з’явилося чимало нових співробітників, зокрема, із військовим досвідом.