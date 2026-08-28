Графіки відключення світла 29 серпня: чи буде електрика протягом дня
У суботу, 29 серпня, в Україні не будуть застосовані заходи з обмеження постачання електроенергії.
Про це повідомляє Укренерго.
Графіки відключення світла 29 серпня: що відомо
– 29 серпня відключення не прогнозуються, застосування заходів обмеження не планується, – йдеться у повідомленні.
В Укренерго просять споживати електроенергією раціонально. Використання потужних електроприладів варто перенести на денні години – з 10:00 до 17:00.
Нагадаємо, внаслідок російських ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури вранці були нові знеструмлення в Одеській, Миколаївській, Харківській і Київській областях.
Сьогодні споживання електроенергії знизилось. 28 серпня станом на 09:30 воно було на 4,4% нижчим, ніж в цей же час у четвер.
Причина змін – ясна погода у більшості регіонів України. Це зумовило високу ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зменшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі.