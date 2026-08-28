Всего за последние сутки зафиксировано 250 боевых столкновений.

Вчера противник нанес 86 авиаударов, в ходе которых сбросил 274 управляемые авиабомбы. Кроме того, захватчики задействовали 10 602 дрона-камикадзе и 3 396 раз обстреляли населенные пункты и позиции наших войск, из них 76 раз — с применением реактивных систем залпового огня.

Карта боевых действий в Украине на 28 августа 2026

Ситуация в Украине на 28 августа 2026

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за последние сутки зафиксировали две штурмовые атаки противника. Агрессор 45 раз обстрелял позиции наших войск и населенные пункты, два раза — с применением РСЗО.

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На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отбили 12 атак противника. Захватчики пытались продвинуться в сторону населенных пунктов Козача Лопань, Гоптовка, Графское, Рубежное, Старица, Довгенькое, Радьковка, Охримовка, Чугуновка и Захаровка.

На Купянском направлении враг не проводил наступательных действий.

Попытки вклиниться в нашу оборону были отбиты на Лиманском направлении, где оккупанты 11 раз атаковали в сторону населенных пунктов Лиман и в районах Нового Мира, Новоселовки, Шийковки, Чернещины.

На Славянском направлении противник совершил семь штурмовых атак в районе населенного пункта Кривая Лука и в сторону Рай-Александровки.

На Краматорском направлении российские захватчики провели одну наступательную операцию в сторону Малиновки.

На Константиновском направлении зафиксировано 35 атак. Захватчики вели штурмовые действия в районах населенных пунктов Константиновка, Алексеево-Дружковка, Ильиновка, Новоселовка, Русин Яр, Новопавловка, Софиевка, Кучеров Яр и Долгая Балка.

Сорок атак совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в сторону населенных пунктов Белицкое, Доброполье, Ганновка, Черниговка, Светлое, Васильевка, Сергиевка, а также в районе Молодецкого, Новоподогороднего, Котлиного, Удачного и Новопавловки.

На Александровском направлении враг совершил четыре атаки в районах Мирного, Рыбного, Злагоды.

На Гуляйпольском направлении оккупанты семь раз атаковали позиции наших защитников. Враг пытался продвинуться в сторону населенных пунктов Воздвижевка, Червоная Криница, Верхняя Терса и Гуляйпольское.

На Ореховском направлении наши защитники остановили три попытки противника продвинуться вперёд в районе Малой Токмачки, Новоданиловки и Степногорска.

На Приднепровском направлении враг один раз пытался укрепить свои позиции.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери врага на 28 августа 2026 года

личного состава – около 1 483 780 (+1 630) человек;

танков – 12 307 (+3) шт.;

боевых бронированных машин – 25 237 (+0) шт.;

артиллерийских систем – 48 749 (+55) шт.;

РСЗО – 2 067 (+2) шт.;

средств ПВО – 1 593 (+3) шт.;

самолетов – 440 (+0) шт.;

вертолетов – 354 (+0) шт.;

наземных робототехнических комплексов — 2 420 (+16) шт.;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 485 024 (+1 657) шт.;

крылатых ракет — 5 060 (+8) шт.;

кораблей/катеров — 35 (+0) шт.;

подводных лодок – 2 (+0) шт.;

автомобильной техники и автоцистерн – 140 741 (+493) шт.;

специальной техники – 4 604 (+2) шт.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 647-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Генштаб ВСУ

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