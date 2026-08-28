Карта боевых действий на 28 августа 2026 года — обстановка на фронте
Всего за последние сутки зафиксировано 250 боевых столкновений.
Вчера противник нанес 86 авиаударов, в ходе которых сбросил 274 управляемые авиабомбы. Кроме того, захватчики задействовали 10 602 дрона-камикадзе и 3 396 раз обстреляли населенные пункты и позиции наших войск, из них 76 раз — с применением реактивных систем залпового огня.
Карта боевых действий в Украине на 28 августа 2026
Ситуация в Украине на 28 августа 2026
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за последние сутки зафиксировали две штурмовые атаки противника. Агрессор 45 раз обстрелял позиции наших войск и населенные пункты, два раза — с применением РСЗО.
На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отбили 12 атак противника. Захватчики пытались продвинуться в сторону населенных пунктов Козача Лопань, Гоптовка, Графское, Рубежное, Старица, Довгенькое, Радьковка, Охримовка, Чугуновка и Захаровка.
На Купянском направлении враг не проводил наступательных действий.
Попытки вклиниться в нашу оборону были отбиты на Лиманском направлении, где оккупанты 11 раз атаковали в сторону населенных пунктов Лиман и в районах Нового Мира, Новоселовки, Шийковки, Чернещины.
На Славянском направлении противник совершил семь штурмовых атак в районе населенного пункта Кривая Лука и в сторону Рай-Александровки.
На Краматорском направлении российские захватчики провели одну наступательную операцию в сторону Малиновки.
На Константиновском направлении зафиксировано 35 атак. Захватчики вели штурмовые действия в районах населенных пунктов Константиновка, Алексеево-Дружковка, Ильиновка, Новоселовка, Русин Яр, Новопавловка, Софиевка, Кучеров Яр и Долгая Балка.
Сорок атак совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в сторону населенных пунктов Белицкое, Доброполье, Ганновка, Черниговка, Светлое, Васильевка, Сергиевка, а также в районе Молодецкого, Новоподогороднего, Котлиного, Удачного и Новопавловки.
На Александровском направлении враг совершил четыре атаки в районах Мирного, Рыбного, Злагоды.
На Гуляйпольском направлении оккупанты семь раз атаковали позиции наших защитников. Враг пытался продвинуться в сторону населенных пунктов Воздвижевка, Червоная Криница, Верхняя Терса и Гуляйпольское.
На Ореховском направлении наши защитники остановили три попытки противника продвинуться вперёд в районе Малой Токмачки, Новоданиловки и Степногорска.
На Приднепровском направлении враг один раз пытался укрепить свои позиции.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Потери врага на 28 августа 2026 года
- личного состава – около 1 483 780 (+1 630) человек;
- танков – 12 307 (+3) шт.;
- боевых бронированных машин – 25 237 (+0) шт.;
- артиллерийских систем – 48 749 (+55) шт.;
- РСЗО – 2 067 (+2) шт.;
- средств ПВО – 1 593 (+3) шт.;
- самолетов – 440 (+0) шт.;
- вертолетов – 354 (+0) шт.;
- наземных робототехнических комплексов — 2 420 (+16) шт.;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 485 024 (+1 657) шт.;
- крылатых ракет — 5 060 (+8) шт.;
- кораблей/катеров — 35 (+0) шт.;
- подводных лодок – 2 (+0) шт.;
- автомобильной техники и автоцистерн – 140 741 (+493) шт.;
- специальной техники – 4 604 (+2) шт.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 647-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.