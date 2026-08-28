Загалом протягом минулої доби зафіксовано 250 бойових зіткнень.

Вчора противник здійснив 86 авіаційних ударів, під час яких скинув 274 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 10 602 дрони-камікадзе та здійснили 3 396 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, 76 – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Карта бойових дій в Україні на 28 серпня 2026

Ситуація в Україні на 28 серпня 2026

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби зафіксовано дві штурмові дії противника. Агресор здійснив 45 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, два з них – із застосуванням РСЗВ.

Зараз дивляться

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 12 атак противника. Загарбники намагалися просунутися в бік населених пунктів Козача Лопань, Гоптівка, Графське, Рубіжне, Стариця, Довгеньке, Радьківка, Охрімівка, Чугунівка та Захарівка.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

Спроби вклинитися в нашу оборону відбито на Лиманському напрямку, де окупанти 11 разів атакували у бік населених пунктів Лиман та в районах Нового Миру, Новоселівки, Шийківки, Чернещини.

На Слов’янському напрямку противник здійснив сім штурмових дій у районі населеного пункту Крива Лука та в бік Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку російські загарбники проводили одну наступальну дію в бік Малинівки.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 35 атак. Загарбники вели штурмові дії у районах населених пунктів Костянтинівка, Олексієво-Дружківка, Іллінівка, Новоселівка, Русин Яр, Новопавлівка, Софіївка, Кучерів Яр та Довга Балка.

Сорок атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у бік населених пунктів Білицьке, Добропілля, Ганнівка, Чернігівка, Світле, Василівка, Сергіївка та в районі Молодецького, Новопідгороднього, Котлиного, Удачного, Новопавлівки.

На Олександрівському напрямку ворог здійснив чотири атаки у районах Мирного, Рибного, Злагоди.

На Гуляйпільському напрямку окупанти сім разів атакували позиції наших захисників. Ворог намагався просунутися у бік населених пунктів Воздвижівка, Червона Криниця, Верхня Терса та Гуляйпільське.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили три спроби противника просунутися вперед у районі Малої Токмачки, Новоданилівки та Степногірська.

На Придніпровському напрямку ворог намагався покращити свої позиції один раз.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Втрати ворога на 28 серпня 2026 року

особового складу – близько 1 483 780 (+1 630) осіб;

танків – 12 307 (+3) од;

бойових броньованих машин – 25 237 (+0) од;

артилерійських систем – 48 749 (+55) од;

РСЗВ – 2 067 (+2) од;

засобів ППО – 1 593 (+3) од;

літаків – 440 (+0) од;

гелікоптерів – 354 (+0) од;

наземних робототехнічних комплексів – 2 420 (+16) од;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 485 024 (+1 657) од;

крилатих ракет – 5 060 (+8) од;

кораблів/катерів – 35 (+0) од;

підводних човнів – 2 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 140 741 (+493) од;

спеціальної техніки – 4 604 (+2) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 647-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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