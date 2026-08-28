Для підтримання ситуації на фронті Україні, яка є зараз, потрібно мобілізувати щонайменше 30 тис. людей щомісяця, заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов.

Буданов про мобілізацію в Україні

Він наголосив, що зараз не можна мобілізувати менше за 30 тис. людей на місяць.

– Це мінімальна необхідна кількість для підтримки того, що є, – сказав Буданов під час інтерв’ю у телемарафоні Єдині новини.

При цьому він не очікує, що ситуація з мобілізацією суттєво зміниться після призначення міністром оборони Євгенія Хмари.

Зараз дивляться

– Наберусь сміливості і скажу вам: ні, сильно нічого не зміниться. Тому що запит є не менше, ніж 30 тисяч, а це величезна кількість людей. Тому, якби ми не казали, що зараз будемо по-іншому призивати, від того кількісні показники не зміняться, – сказав він.

Як зауважив Буданов, можна змінювати підходи до роботи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), зокрема боротися з випадками неправомірної діяльності та примусовими методами мобілізації.

– Я сподіваюся, що можна змінити трохи підходи з цією силовою бусифікацією, яка інколи існує. Це не поголовно, але такі факти є. З цим треба боротися, – заявив керівник ОП.

Водночас він наголосив, що навіть після усунення таких проблем неможливо зробити так, аби усі були задоволені мобілізацією.

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