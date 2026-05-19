Программа Национальный кэшбэк будет продолжать действовать и в дальнейшем, однако для части накопленных выплат установлен четкий срок использования.

Украинцев призвали внимательно следить за датами начислений и не откладывать расходование средств, ведь неиспользованные деньги после завершения первого этапа вернутся в государственный бюджет.

О новых условиях программы Национальный кэшбэк читайте в нашем материале.

Сейчас смотрят

Национальный кэшбэк: новые условия

Напомним, что государственная программа Национальный кэшбэк была рассчитана до 30 июня 2026 года. Именно до этой даты украинцы должны были использовать накопленные средства, а по истечении срока неизрасходованные остатки должны были вернуться в государственный бюджет.

Впрочем, весной 2026 года правительство пересмотрело условия работы программы. Кабинет министров принял постановление №559, которым официально продлил действие Национального кэшбэка до 30 апреля 2028 года. Соответствующее решение правительство приняло по предложению Министерства экономики. Этим постановлением были установлены новые условия Национального кэшбэка.

Программу не отменили, а перевели в новый формат работы. Первый этап завершается 30 июня 2026 года. До этого момента украинцы должны использовать кэшбэк, начисленный за предыдущий цикл программы.

Национальный кэшбэк: что изменится

В рамках новых условий выплат национального кэшбэка меняется именно режим использования части уже накопленных средств, однако сам механизм начисления кэшбэка останется неизменным.

Национальный кэшбэк, изменения:

Кэшбэк за апрельские покупки украинцы получат в конце мая, и именно эти средства необходимо потратить до 30 июня.

В то же время выплаты за покупки, совершенные в мае, поступят уже в июле — они считаются частью нового этапа программы и будут использоваться по стандартным правилам.

В дальнейшем средства будут начисляться после 20 числа следующего месяца за предыдущий расчетный период, как это работало ранее.

Какой кэшбэк могут получить украинцы

Участники программы и в дальнейшем будут получать компенсацию за приобретение товаров украинского производства. Размер возврата зависит от категории товара.

В частности, 5% кэшбэка предусмотрено за покупку продуктов питания, аптечных товаров, автотоваров, а также изделий для сада и огорода.

Повышенный кэшбэк в 15% начисляют за непродовольственные товары — одежду, обувь, технику, игрушки, товары для ремонта, хобби и отдыха. Также в эту категорию входят отдельные продукты питания, в частности сыры, макаронные изделия, гречневая и овсяная крупы.

Максимально в рамках программы можно получить до 3 000 гривен в месяц.

На что разрешено тратить накопленные средства

Полученный кэшбэк можно использовать на ряд важных расходов. В частности, средства разрешено направлять на оплату коммунальных и почтовых услуг, приобретение лекарств и медицинских изделий украинского производства, покупку книг и печатной продукции.

Также деньги можно использовать для покупки украинских товаров или перечислить на благотворительность, в частности на поддержку украинских военных.

Участникам программы рекомендуется регулярно проверять сумму начислений через приложение Дія или мобильный банкинг, чтобы не пропустить срок использования средств.

Присоединиться к программе могут все желающие украинцы. Для этого необходимо открыть специальную карту в одном из банков-партнеров, выбрать карту для оплаты покупок и предоставить банку разрешение на передачу информации о транзакциях.

После этого в приложении Дія необходимо выбрать карту для выплат в разделе сервисов программы.

При этом кэшбэк начисляется только за безналичную оплату товаров, участвующих в программе.

Источник : Мінекономіки

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.