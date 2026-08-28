Военные действия, массовый выезд граждан за границу, внутреннее перемещение населения и мобилизационные процессы стали ключевыми факторами, определяющими сегодняшнюю картину общества.

Сколько человек живет в Украине в 2026 году, читайте в нашем материале.

Сколько населения сейчас в Украине

Последняя полноценная перепись проводилась еще в 2001 году. Из-за войны, масштабную миграцию и отсутствие актуальной переписи демографы используют только оценочные модели.

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Сокращение населения Украины началось не из-за войны войны. Однако полномасштабное вторжение значительно усугубило демографические проблемы, которые существовали в стране и раньше.

Об этом в эфире Украинского радио рассказал ведущий научный сотрудник Института демографии НАН Украины, кандидат экономических наук Борис Кример.

По его словам, природное сокращение населения наблюдается в Украине почти с начала независимости. После начала войны к этому добавилась и массовая миграция. Поэтому сегодня нет точных данных о количестве людей, фактически проживающих в Украине.

Кример отметил, что, по приблизительным оценкам, на подконтрольной Украине территории ныне проживает около 29-30 млн человек.

По мнению демографа, только финансовыми выплатами за рождение детей изменить ситуацию не удастся. Такую поддержку нужно развивать, но она сама по себе не решит демографическую проблему.

Вместо этого вернуть украинцев из-за границы могут прежде всего безопасность, восстановление и развитие страны после войны, а также честный диалог государства с гражданами. Важным фактором будут и условия жизни и возможности, которые будут иметь украинцы в странах, где они сейчас находятся.

Прогнозы ООН к 2030 году

Согласно обновленным прогнозам ООН, Украина остается среди стран с выраженной тенденцией сокращения населения.

ООН прогнозирует, что к 2030 году население Украины составит около 32-33 млн человек в базовом сценарии, а при неблагоприятных демографических условиях может опуститься ниже 30 млн. Эти цифры приведены с учетом ВОТ.

Главными причинами такого тренда ООН называет низкую рождаемость, старение населения, миграционный отток и последствия войны.

Для сравнения, по данным переписи 2001 года, в Украине проживало 48,46 млн человек, что демонстрирует масштаб долгосрочного демографического спада.

Подсчитают ли точную численность населения Украины в 2026 году

В соответствии с пунктом 11 раздела VI закона Украины О Всеукраинской переписи населения проводить перепись во время действия военного положения запрещено. Его также нельзя проводить в течение шести месяцев после прекращения или отмены военного положения.

Перепись населения — это регулярный подсчет проживающих в стране людей, в частности в отдельных регионах и населенных пунктах. Такие данные необходимы государству для планирования социально-экономической политики, прогнозирования демографических изменений, формирования бюджета и других государственных решений.

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