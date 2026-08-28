На що можна витратити Національний кешбек: перелік товарів та послуг
Використовуючи Національний кешбек та купуючи українські товари, ви отримаєте 5-15% їхньої вартості назад. Максимальний розмір щомісячного кешбеку обмежений – 3 тис. грн.
Факти ICTV дізнавалися, на що можна витратити Національний кешбек та як це зробити.
Національний кешбек: на що можна витратити
Кошти кешбеку мають обмежену сферу використання. Вони можуть бути витрачені тільки шляхом безготівкових розрахунків з тієї ж банківської картки, на яку було зараховано повернення. Виведення кешбеку на інші банківські рахунки або зняття готівки заборонено. Сфера використання кешбеку досить широка.
На що можна витрачати Національний кешбек:
- на оплату комунальних послуг;
- на придбання ліків;
- на купівлю продуктів (лише в деяких магазинах, їхній перелік оновлюється зараз);
- на книжки;
- благодійність;
- на поштові послуги.
Також кешбек можна витратити на книжки.
На що витрачати Національний кешбек та як це зробити
Спектр послуг, які можна оплатити за допомогою кешбеку, є доволі широким, однак він обмежується переліком категорій, визначених урядом. Ці категорії позначаються спеціальним кодом MCC (Merchant Category Code), який дає змогу ідентифікувати вид діяльності торговельного об’єкта. Наприклад, система може визначити, чи була проведена оплата в продуктовому магазині або аптеці.
Умови використання Національного кешбеку:
- Під час оплати комунальних послуг можна обрати лише певні складові платежу, такі як оплата за домофон або вивезення сміття.
- Крім того, існує можливість спрямувати кошти кешбеку на благодійні цілі.