Використовуючи Національний кешбек та купуючи українські товари, ви отримаєте 5-15% їхньої вартості назад. Максимальний розмір щомісячного кешбеку обмежений – 3 тис. грн.

Факти ICTV дізнавалися, на що можна витратити Національний кешбек та як це зробити.

Національний кешбек: на що можна витратити

Кошти кешбеку мають обмежену сферу використання. Вони можуть бути витрачені тільки шляхом безготівкових розрахунків з тієї ж банківської картки, на яку було зараховано повернення. Виведення кешбеку на інші банківські рахунки або зняття готівки заборонено. Сфера використання кешбеку досить широка.

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На що можна витрачати Національний кешбек:

на оплату комунальних послуг;

на придбання ліків;

на купівлю продуктів (лише в деяких магазинах, їхній перелік оновлюється зараз);

на книжки;

благодійність;

на поштові послуги.

Також кешбек можна витратити на книжки.

На що витрачати Національний кешбек та як це зробити

Спектр послуг, які можна оплатити за допомогою кешбеку, є доволі широким, однак він обмежується переліком категорій, визначених урядом. Ці категорії позначаються спеціальним кодом MCC (Merchant Category Code), який дає змогу ідентифікувати вид діяльності торговельного об’єкта. Наприклад, система може визначити, чи була проведена оплата в продуктовому магазині або аптеці.

Умови використання Національного кешбеку:

Під час оплати комунальних послуг можна обрати лише певні складові платежу, такі як оплата за домофон або вивезення сміття.

Крім того, існує можливість спрямувати кошти кешбеку на благодійні цілі.

Коли можна витратити кошти

Навесні 2026 року уряд змінив умови роботи програми. Кабінет міністрів ухвалив постанову №559, якою продовжив дію Національного кешбеку до 30 квітня 2028 року. Рішення було прийняте за поданням Міністерства економіки, яке запропонувало оновити формат програми. Чи можуть скасувати Національний кешбек Серпень добігає кінця, однак виплат за Національним кешбеком за травень і червень українці досі не отримали. Раніше повідомлялося, що ці кошти мають перерахувати у серпні, однак наразі точних строків виплати немає. Липневий кешбек також ще не виплачували. Не варто виключати, що програму можуть переглянути або взагалі скасувати. Зокрема, 14 серпня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №15512. Він передбачає можливість спрямувати невикористані кошти програм підтримки внутрішнього попиту на компенсацію підприємствам 50% вартості товарів, які були пошкоджені або знищені через бойові дії, диверсії чи теракти. Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев розповів, що кошти програми можна спрямувати на розширення пільгового кредитування бізнесу за програмою 5-7-9% та страхування воєнних ризиків. Втім, станом на кінець серпня офіційного рішення уряду про скасування Національного кешбеку немає. Законопроєкт №15512 також поки не ухвалений. Тому наразі йдеться лише про пропозиції та можливий перегляд програми, а не про її припинення. Читайте також Чому не виплачують Національний кешбек: коли чекати гроші за останні три місяці

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