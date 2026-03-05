Пока мир внимательно следит за конфликтами на Ближнем Востоке, рядом с этим регионом находится еще один чрезвычайно важный для будущего мира континент — Африка.

Она расположена относительно близко к Ближнему Востоку через Красное море и Суэцкий канал, а некоторые политические и экономические процессы между этими регионами взаимосвязаны.

Однако главная особенность Африки сегодня не только в ее географии, но и в стремительном росте населения.

Сколько населения в Африке, читайте в нашем материале.

Какова численность населения Африки в 2026 году

По оценкам ООН, в рамках демографического исследования UNFPA (Фонд ООН в области народонаселения), население Африки продолжает быстро увеличиваться. По состоянию на 1 июля 2025 года на континенте проживало около 1,55 млрд человек.

Для сравнения, в 2024 году население оценивалось примерно в 1,515 млрд человек. Таким образом, численность населения Африки в 2026 году еще выше.

Африка является вторым по численности населения континентом в мире после Азии. Еще в 2007 году она впервые пересекла отметку в 1 млрд жителей. По долгосрочным прогнозам ООН, к концу XXI века население Африки может вырасти почти до 4 млрд человек.

Кто живет в Африке

Самый большой по численности населения регион — Восточная Африка, на которую приходится примерно треть всех жителей континента. Второе место занимает Западная Африка, где проживает около 30% населения Африки. Вместе эти два региона формируют примерно 63% всего населения континента.

Африка, население которой в 2026 году имеет большой прирост, уже много десятилетий остается самым быстрорастущим континентом в мире по численности жителей. Такая тенденция наблюдается еще с 1970-х годов.

Например, в 2025 году годовой темп прироста населения составлял примерно 2,26%, и, по прогнозам, он будет оставаться выше 2% как минимум до начала 2030-х годов. Быстрее всего население увеличивается в Средней Африке, где темпы прироста приближаются к 3% в год.

Для понимания масштабов, только за один 2025 год население Африки увеличилось примерно на 35 млн человек. Это больше, чем население Украины сейчас.

По прогнозам демографов ООН, максимальный ежегодный прирост будет в 2041 году, когда он приблизится к 37 млн человек в год.

В то же время специалисты отмечают, что все эти цифры по населению Африки 2026 года остаются приблизительными оценками. Точно подсчитать численность населения Африки почти невозможно.

Во многих регионах континента перепись населения никогда не проводилась, а часть людей не имеет документов, паспортов. На это влияет удаленность сельских территорий и слабая система социального учета, а также длительные конфликты в отдельных государствах.

Именно поэтому демографические показатели Африки в основном формируются на основе моделей и статистических оценок.

