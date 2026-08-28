Військові дії, масовий виїзд громадян за кордон, внутрішнє переміщення населення та мобілізаційні процеси стали ключовими чинниками, що визначають сьогоднішню картину суспільства.

Скільки людей живе в Україні у 2026 році, читайте в нашому матеріалі.

Скільки населення зараз в Україні

Останній повноцінний перепис проводився ще у 2001 році. Через війну, масштабну міграцію та відсутність актуального перепису демографи використовують лише оціночні моделі.

Зараз дивляться

Скорочення населення України почалося не через війну. Проте повномасштабне вторгнення значно посилило демографічні проблеми, які існували в країні й раніше.

Про це в ефірі Українського Радіо розповів провідний науковий співробітник Інституту демографії НАН України, кандидат економічних наук Борис Крімер.

За його словами, природне скорочення населення спостерігається в Україні майже від початку незалежності. Після початку війни до цього додалася ще й масова міграція. Через це сьогодні немає точних даних про кількість людей, які фактично проживають в Україні.

Крімер зазначив, що, за приблизними оцінками, на підконтрольній Україні території нині живе близько 29-30 млн людей.

На думку демографа, лише фінансовими виплатами за народження дітей змінити ситуацію не вдасться. Таку підтримку потрібно розвивати, але вона сама по собі не вирішить демографічної проблеми.

Натомість повернути українців із-за кордону можуть насамперед безпека, відновлення та розвиток країни після війни, а також чесний діалог держави з громадянами. Важливим фактором будуть і умови життя та можливості, які українці матимуть у країнах, де вони зараз перебувають.

Прогнози ООН до 2030 року

Згідно з оновленими прогнозами ООН, Україна залишається серед країн із вираженою тенденцією скорочення населення.

ООН прогнозує, що до 2030 року населення України становитиме близько 32–33 млн осіб у базовому сценарії, а за несприятливих демографічних умов може опуститися нижче 30 млн. Ці цифри наведені з урахуванням ТОТ.

Головними причинами такого тренду ООН називає: низьку народжуваність, старіння населення, міграційний відтік та наслідки війни.

Для порівняння, за даними перепису 2001 року в Україні проживало 48,46 млн осіб, що демонструє масштаб довгострокового демографічного спаду.

Чи підрахують точну кількість населення України у 2026 році

Відповідно до пункту 11 розділу VI закону України Про Всеукраїнський перепис населення, проводити перепис під час дії воєнного стану заборонено. Його також не можна проводити протягом шести місяців після припинення або скасування воєнного стану.

Перепис населення — це регулярний підрахунок людей, які проживають у країні, зокрема в окремих регіонах і населених пунктах. Такі дані потрібні державі для планування соціально-економічної політики, прогнозування демографічних змін, формування бюджету та інших державних рішень.

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