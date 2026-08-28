В Украине запускается экспериментальный проект по подземному хранению минимальных запасов нефти и нефтепродуктов (МЗНН) на период действия военного положения, но не более чем на два года.

Об этом говорится в постановлении Кабинета министров Украины №1037 от 13 августа 2026 года.

Когда Украина начнет прятать топливо под землю

Решение приняли для защиты стратегических ресурсов от рисков вражеского поражения и потерь. Координатором инициативы выступает Министерство энергетики Украины, а специализированным ответственным хранителем определено АО Укртранснафта.

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Для создания разветвленной системы хранения планируют привлекать соляные каверны, истощенные нефтяные или газовые месторождения, другие геологические формации, искусственные подземные резервуары и линейные части магистральных трубопроводов.

Хранилища должны иметь подтвержденные технические характеристики, обеспечивать герметичность, обнаружение утечек, контроль качества, круглосуточную охрану и оперативный доступ для отбора топлива.

С 2027 года (с начала третьего базового года) субъекты рынка и операторы будут обязаны хранить под землей не менее 20% общего объема дизельного топлива, входящего в состав МЗНН.

Укртранснафта должна согласовать с Министерством энергетики Украины сроки ввода хранилищ в эксплуатацию и сметы их реконструкции в течение двух месяцев со дня вступления в силу постановления.

Финансирование будет осуществляться благодаря своим деньгам участников, государственного бюджета и других незапрещенных источников.

Все участники проекта обязаны вести отдельный учет фактических объемов топлива, передавать данные в электронную систему репортинга и контролировать качество продукции в течение всего срока хранения.

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