В Україні запускають експериментальний проєкт із підземного зберігання мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів (МЗНН) на період дії воєнного стану, але не більше ніж на два роки.

Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів України №1037 від 13 серпня 2026 року.

Коли Україна почне ховати пальне під землю

Рішення ухвалено для захисту стратегічних ресурсів від ризиків ворожого ураження та втрат. Координатором ініціативи виступає Міністерство енергетики України, а спеціалізованим відповідальним зберігачем визначено АТ Укртранснафта.

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Для створення розгалуженої системи зберігання планують залучати соляні каверни, виснажені нафтові чи газові родовища, інші геологічні формації, штучні підземні резервуари та лінійні частини магістральних трубопроводів.

Сховища повинні мати підтверджені технічні характеристики, забезпечувати герметичність, виявлення витоків, контроль якості, цілодобову охорону та оперативний доступ для відбору пального.

З 2027 року (з початку третього базового року) суб’єкти ринку та оператори будуть зобов’язані зберігати під землею щонайменше 20% від загального обсягу дизельного палива, що входить до складу МЗНН.

Укртранснафта має погодити з Міністерством енергетики України терміни введення сховищ у експлуатацію та кошториси їхньої реконструкції протягом двох місяців з дня набрання чинності постановою.

Фінансування здійснюватиметься завдяки власним грошам учасників, державного бюджету та інших незаборонених джерел.

Всі учасники проєкту зобов’язані вести окремий облік фактичних обсягів пального, передавати дані до електронної системи репортингу та контролювати якість продукції протягом усього терміну зберігання.

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