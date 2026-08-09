Россия массированно атаковала активы Группы Нафтогаз на Востоке, Западе и в Центральной Украине.

РФ атаковала группу объектов Нафтогаза по всей стране

Как сообщает Нафтогаз Группа, Россия продолжает усиливать атаки на предприятия Группы Нафтогаз в разных регионах страны.

– В последние дни интенсивность атак на нефтегазовую инфраструктуру существенно возросла. Цель врага очевидна — нанести максимальный ущерб украинской добыче и критической инфраструктуре, чтобы усложнить подготовку страны к отопительному сезону. Наш безусловный приоритет – жизнь и безопасность людей. В то же время, мы продолжаем работать и восстанавливать поврежденные объекты даже в этих чрезвычайно сложных условиях, — отметил и.о. главы правления Нафтогаза Сергей Федоренко.

В ночь на 9 августа под массированным ударом оказались добывающие активы Укрнафты и буровая площадка компании. Для атаки на добывающую инфраструктуру враг применил десятки ударных дронов.

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В результате обстрела зафиксированы значительные разрушения, часть оборудования повреждена и выведена из строя. Работу одного из активов пришлось приостановить.

Благодаря соблюдению мер безопасности, работники атакованных объектов не пострадали.

Также 7 и 8 августа российские дроны атаковали семь автозаправочных комплексов сети UKRNAFTA в Днепропетровской, Запорожской и Николаевской областях.

К сожалению, в результате одного из ударов пострадал работник АЗК. В настоящее время он находится в больнице и получает всю необходимую медицинскую помощь.

Кроме того, 8 августа реактивные дроны атаковали производственные объекты Нафтогаза в центральной части Украины. В момент удара персонал находился в укрытии. Объект получил серьезные разрушения.

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