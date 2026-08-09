РФ третий день атакует объекты Укрнафты: под ударами добывающие активы и АЗК, есть раненный
- Россия в последние дни усилила атаки на активы Группы Нафтогаз в разных регионах Украины, в частности, на объекты Укрнафты и производственную инфраструктуру.
- В ночь на 9 августа под ударом оказались добывающие активы Укрнафты и буровая площадка.
- В Нафтогазе заявили, что цель РФ — нанести ущерб украинской добыче и критической инфраструктуре, чтобы усложнить подготовку к отопительному сезону.
Россия массированно атаковала активы Группы Нафтогаз на Востоке, Западе и в Центральной Украине.
РФ атаковала группу объектов Нафтогаза по всей стране
Как сообщает Нафтогаз Группа, Россия продолжает усиливать атаки на предприятия Группы Нафтогаз в разных регионах страны.
– В последние дни интенсивность атак на нефтегазовую инфраструктуру существенно возросла. Цель врага очевидна — нанести максимальный ущерб украинской добыче и критической инфраструктуре, чтобы усложнить подготовку страны к отопительному сезону.
Наш безусловный приоритет – жизнь и безопасность людей. В то же время, мы продолжаем работать и восстанавливать поврежденные объекты даже в этих чрезвычайно сложных условиях, — отметил и.о. главы правления Нафтогаза Сергей Федоренко.
В ночь на 9 августа под массированным ударом оказались добывающие активы Укрнафты и буровая площадка компании. Для атаки на добывающую инфраструктуру враг применил десятки ударных дронов.
В результате обстрела зафиксированы значительные разрушения, часть оборудования повреждена и выведена из строя. Работу одного из активов пришлось приостановить.
Благодаря соблюдению мер безопасности, работники атакованных объектов не пострадали.
Также 7 и 8 августа российские дроны атаковали семь автозаправочных комплексов сети UKRNAFTA в Днепропетровской, Запорожской и Николаевской областях.
К сожалению, в результате одного из ударов пострадал работник АЗК. В настоящее время он находится в больнице и получает всю необходимую медицинскую помощь.
Кроме того, 8 августа реактивные дроны атаковали производственные объекты Нафтогаза в центральной части Украины. В момент удара персонал находился в укрытии. Объект получил серьезные разрушения.