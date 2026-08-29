Летние показатели и дожди с грозами: прогноз погоды в Украине на 10 дней
Погоду последних дней лета будут определять два разных явления — с запада будут влиять поле пониженного атмосферного давления и атмосферный фронт, а с северо-востока — антициклон.
В то же время следующие несколько дней и начало осени будут достаточно теплыми, в то же время пройдут кратковременные дожди с грозами.
Об этом в эксклюзивном комментарии Фактам ICTV сообщил синоптик Укргидрометцентра Иван Семилит.
Погода в Украине с 29 августа по 31 августа
В Украине в субботу, 29 августа, ожидается переменная облачность. Без осадков, лишь на западе страны днем местами прогнозируется кратковременный дождь, гроза.
Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, в западных областях днем порывы 15-20 м/с.
– Днем местами прогнозируются грозы за счет влияния или прохождения атмосферного фронта. Воздушные потоки по территории страны будут преимущественно с юго-востока. Их скорость в пределах 7-12 метров в секунду, – говорит синоптик.
Температура ночью 9-14°, на юге страны 13-18°, днем 23-28°.
В столице 29 августа ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер будет юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 12-14°, днем 25-27°.
В воскресенье, 30 августа, отмечает синоптик, атмосферный фронт будет двигаться дальше по территории Украины, что обусловит кратковременные дожди и грозы в северных, большинстве западных регионах и Винницкой области. На остальной территории будет без осадков.
Температура ночью 13-18°, на западе и востоке страны 11-16°, днем 23-28°.
В Киеве местами пройдет кратковременный дождь, ветер будет южный, 5-10 м/с. Температура ночью 16-18°, днем 25-27°.
В понедельник, 31 августа, в северных, днем и большинстве центральных областей местами ожидаются кратковременные дожди и грозы.
Ночью и утром на Закарпатье и Прикарпатье местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
— В понедельник мы ожидаем, что днем в северных и центральных областях местами пройдут кратковременные дожди с грозами, а ночью и утром на Закарпатье и Прикарпатье местами будет образовываться туман, — добавляет синоптик.
Температура ночью 13-18°, днем 25-30°.
В Киеве в понедельник ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 16-18°, днем 27-29°.
Погода в Украине на 1 и 2 сентября
Начало осени будут определять высокие температурные показатели — днем 23-29°, на Закарпатье, юге и юго-востоке страны местами 30-32°. Ночью несколько более низкие показатели — 12-18°, в восточных и в западных областях 9-15°;
В западных, местами северных, большинстве центральных и Харьковской областях пройдут кратковременные дожди и грозы.
В Киеве 1 и 2 сентября местами кратковременный дождь и гроза. Температура ночью 15-17°, днем 25-27°.
Консультативный прогноз на 3-7 сентября
В Украине кроме юга и юго-востока местами пройдут кратковременные дожди с грозами.
Температура ночью 12-19°, днем 22-29°, на юге и юго-востоке страны 25-32°.
Предупреждение об опасных явлениях
Ожидается, что 29 августа в западных областях порывы ветра достигнут 15-20 м/с.
– Это первый уровень опасности – желтый. А также в течение 29-31 августа в Украине кроме Черновицкой, Кировоградской, Одесской, а 29-30 августа и Волынской, Закарпатской и Днепропетровской областей будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности, — говорит Иван Семилит.
Поэтому в этот день эксперт советует соблюдать правила пожарной безопасности.