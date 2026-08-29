Погоду последних дней лета будут определять два разных явления — с запада будут влиять поле пониженного атмосферного давления и атмосферный фронт, а с северо-востока — антициклон.

В то же время следующие несколько дней и начало осени будут достаточно теплыми, в то же время пройдут кратковременные дожди с грозами.

Об этом в эксклюзивном комментарии Фактам ICTV сообщил синоптик Укргидрометцентра Иван Семилит.

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Погода в Украине с 29 августа по 31 августа

В Украине в субботу, 29 августа, ожидается переменная облачность. Без осадков, лишь на западе страны днем ​​местами прогнозируется кратковременный дождь, гроза.

Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, в западных областях днем ​​порывы 15-20 м/с.

– Днем местами прогнозируются грозы за счет влияния или прохождения атмосферного фронта. Воздушные потоки по территории страны будут преимущественно с юго-востока. Их скорость в пределах 7-12 метров в секунду, – говорит синоптик.

Температура ночью 9-14°, на юге страны 13-18°, днем ​​23-28°.

В столице 29 августа ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер будет юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 12-14°, днем ​​25-27°.

В воскресенье, 30 августа, отмечает синоптик, атмосферный фронт будет двигаться дальше по территории Украины, что обусловит кратковременные дожди и грозы в северных, большинстве западных регионах и Винницкой области. На остальной территории будет без осадков.

Температура ночью 13-18°, на западе и востоке страны 11-16°, днем ​​23-28°.

В Киеве местами пройдет кратковременный дождь, ветер будет южный, 5-10 м/с. Температура ночью 16-18°, днем ​​25-27°.

В понедельник, 31 августа, в северных, днем ​​и большинстве центральных областей местами ожидаются кратковременные дожди и грозы.

Ночью и утром на Закарпатье и Прикарпатье местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

— В понедельник мы ожидаем, что днем ​​в северных и центральных областях местами пройдут кратковременные дожди с грозами, а ночью и утром на Закарпатье и Прикарпатье местами будет образовываться туман, — добавляет синоптик.

Температура ночью 13-18°, днем ​​25-30°.

В Киеве в понедельник ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 16-18°, днем ​​27-29°.

Погода в Украине на 1 и 2 сентября

Начало осени будут определять высокие температурные показатели — днем ​​23-29°, на Закарпатье, юге и юго-востоке страны местами 30-32°. Ночью несколько более низкие показатели — 12-18°, в восточных и в западных областях 9-15°;

В западных, местами северных, большинстве центральных и Харьковской областях пройдут кратковременные дожди и грозы.

В Киеве 1 и 2 сентября местами кратковременный дождь и гроза. Температура ночью 15-17°, днем ​​25-27°.

Консультативный прогноз на 3-7 сентября

В Украине кроме юга и юго-востока местами пройдут кратковременные дожди с грозами.

Температура ночью 12-19°, днем ​​22-29°, на юге и юго-востоке страны 25-32°.

Предупреждение об опасных явлениях

Ожидается, что 29 августа в западных областях порывы ветра достигнут 15-20 м/с.

– Это первый уровень опасности – желтый. А также в течение 29-31 августа в Украине кроме Черновицкой, Кировоградской, Одесской, а 29-30 августа и Волынской, Закарпатской и Днепропетровской областей будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности, — говорит Иван Семилит.

Поэтому в этот день эксперт советует соблюдать правила пожарной безопасности.

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