Погоду останніх днів літа визначатимуть два різних явища – із заходу впливатимуть поле зниженого атмосферного тиску і атмосферний фронт, а з північного сходу – антициклон.

Водночас наступні кілька днів та початок осені будуть досить теплим, водночас пройдуть короткочасні дощі з грозами.

Про це в ексклюзивному коментарі Фактам ICTV повідомив синоптик Укргідрометцентру Іван Семиліт.

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Погода в Україні з 29 серпня по 31 серпня

В Україні у суботу, 29 серпня, очікується мінлива хмарність. Без опадів, лише на заході країни вдень місцями прогнозується короткочасний дощ, гроза.

Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, у західних областях вдень пориви 15-20 м/с.

– Вдень місцями прогнозуються грози за рахунок впливу чи проходження атмосферного фронту. Повітряні потоки по території країни будуть переважно з південного сходу. Їх швидкість у межах 7-12 метрів за секунду, – каже синоптик.

Температура вночі 9-14°, на півдні країни 13-18°, вдень 23-28°.

У столиці 29 серпня очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер буде південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 25-27°.

У неділю, 30 серпня, зазначає синоптик, атмосферний фронт рухатиметься далі територією України, що зумовить короткочасні дощі та грози у північних, більшості західних регіонах та у Вінницькій області. На решті території буде без опадів.

Температура вночі 13-18°, на заході та сході країни 11-16°, вдень 23-28°.

У Києві місцями пройде короткочасний дощ, вітер буде південний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 25-27°.

У понеділок, 31 серпня, у північних, вдень і у більшості центральних областей місцями очікуються короткочасні дощі та грози.

Вночі та вранці на Закарпатті та Прикарпатті місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

– У понеділок ми очікуємо, що вдень у північних і більшості центральних областях місцями пройдуть короткочасні дощі з грозами, а вночі та вранці на Закарпатті та Прикарпатті подекуди утворюватиметься туман, – додає синоптик.

Температура вночі 13-18°, вдень 25-30°.

У Києві у понеділок очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 27-29°.

Погода в Україні на 1 та 2 вересня

Початок осені визначатимуть високі температурні показники – вдень 23-29°, на Закарпатті, півдні та південному сході країни місцями 30-32°. Вночі дещо нижчі показники – 12-18°, у східних, 2 вересня і в західних областях 9-15°;

В західних, місцями північних, більшості центральних та Харківській областях пройдуть короткочасні дощі та грози.

У Києві 1 та 2 вересня місцями короткочасний дощ та гроза. Температура вночі 15-17°, вдень 25-27°.

Консультативний прогноз на 3-7 вересня

В Україні, крім півдня та південного сходу, місцями пройдуть короткочасні дощі з грозами.

Температура вночі 12-19°, вдень 22-29°, на півдні та південному сході країни 25-32°.

Попередження про небезпечні явища

Очікується, що 29 серпня у західних областях пориви вітру сягнуть 15-20 м/с.

– Це перший рівень небезпеки – жовтий. А також протягом 29-31 серпня в Україні, крім Чернівецької, Кіровоградської, Одеської, а 29-30 серпня і Волинської, Закарпатської та Дніпропетровської областей переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки, – говорить Іван Семиліт.

Тож у цей день експерт радить дотримуватись правил пожежної безпеки.

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