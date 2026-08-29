У ніч на суботу, 29 серпня, російські окупанти атакували Україну ракетами та 267 ударними дронами.

Такі дані за період з 18:00 28 серпня оприлюднили сьогодні вранці Повітряні сили ЗСУ.

Атака на Україну 29 серпня: деталі

Так, ворог здійснив атаку на Україну протикорабельною ракетою Онікс та балістичною ракетою Іскандер-М із територій тимчасово окупованого Криму.

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Крім того, армія РФ запустила 267 ударних безпілотників типу Shahed (зокрема реактивних), Гербера, S8000 Бандероль та дронів-імітаторів типу Пародія. БпЛА летіли із напрямків:

Курськ, Орел, Міллерово та Приморсько-Ахтарськ (Росія);

тимчасово окупований Донецьк та Гвардійське (ТОТ Криму).

До відбиття повітряної атаки на Україну були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи.

Станом на ранок, за попередніми даними, вдалося збити чи подавити 233 ворожі безпілотники типу Shahed, Гербера та дрони інших типів на Півночі, Півдні, Сході та в Центрі України.

Водночас є влучання на 15 локаціях, а також падіння уламків на 4 локаціях. Частина ж ворожих засобів ураження не досягла цілей.

У Повітряних силах попередили, що атака на Україну триває, в повітряному просторі фіксують ворожі БпЛА.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 648-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Повітряні сили ЗСУ

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