РФ вночі запустила по Україні ракети Онікс, Іскандер та 267 дронів: атака триває
У ніч на суботу, 29 серпня, російські окупанти атакували Україну ракетами та 267 ударними дронами.
Такі дані за період з 18:00 28 серпня оприлюднили сьогодні вранці Повітряні сили ЗСУ.
Атака на Україну 29 серпня: деталі
Так, ворог здійснив атаку на Україну протикорабельною ракетою Онікс та балістичною ракетою Іскандер-М із територій тимчасово окупованого Криму.
Крім того, армія РФ запустила 267 ударних безпілотників типу Shahed (зокрема реактивних), Гербера, S8000 Бандероль та дронів-імітаторів типу Пародія. БпЛА летіли із напрямків:
- Курськ, Орел, Міллерово та Приморсько-Ахтарськ (Росія);
- тимчасово окупований Донецьк та Гвардійське (ТОТ Криму).
До відбиття повітряної атаки на Україну були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи.
Станом на ранок, за попередніми даними, вдалося збити чи подавити 233 ворожі безпілотники типу Shahed, Гербера та дрони інших типів на Півночі, Півдні, Сході та в Центрі України.
Водночас є влучання на 15 локаціях, а також падіння уламків на 4 локаціях. Частина ж ворожих засобів ураження не досягла цілей.
У Повітряних силах попередили, що атака на Україну триває, в повітряному просторі фіксують ворожі БпЛА.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 648-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.