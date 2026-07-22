Россия ужесточила позицию относительно условий завершения войны и больше не рассматривает возвращение Украине части оккупированных территорий.

В Кремле также настаивают на захвате всей Донецкой области, после чего Москва может вернуться к переговорам.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Сейчас смотрят

РФ хочет сохранить оккупированные территории как буферные зоны

Россия больше не готова возвращать Украине некоторые оккупированные территории в рамках любого соглашения о прекращении войны и планирует сохранить их как буферные зоны.

Президент России Владимир Путин, как и раньше, намерен силой установить полный контроль над Донецкой областью Украины.

Теперь он планирует сохранить приграничные районы Сумской и Харьковской областей как буферные зоны, сообщили трое собеседников на условиях анонимности.

По словам источников, Путин отказался от территориальных уступок, поскольку Россия расценивает всё более конфронтационные заявления США как свидетельство того, что неформальные договорённости, якобы достигнутые во время его встречи с президентом Дональдом Трампом на Аляске, потерпели крах.

Хотя США настаивают, что во время саммита в августе прошлого года никакого соглашения о прекращении войны России против Украины достигнуто не было, представители Кремля неоднократно заявляли, что между Путиным и Трампом существовал пакет договорённостей в рамках так называемого соглашения духа Анкориджа.

Они якобы предусматривали давление на Украину с целью заставить её отдать территории в восточной Донецкой области в обмен на возвращение Россией оккупированных районов северной части Сумской и северо-восточной части Харьковской областей.

Кремль усилил позиции на фоне ударов по России

Кремль усилил свою позицию на фоне активизации украинских ударов вглубь территории России, в частности по Москве, в результате которых были повреждены нефтеперерабатывающие заводы и возник общенациональный дефицит топлива.

Трамп также поддержал новый законопроект о санкциях, инициированный покойным сенатором Линдси Грэмом, который предусматривает введение таможенных ставок до 100% против пяти крупнейших покупателей российской нефти и газа.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что планирует встретиться с государственным секретарём США Марко Рубио в четверг в Маниле, где они принимают участие во встрече коллег из стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

Лавров заявил журналистам, что намерен попросить Рубио объяснить недавние заявления Трампа о том, что достижение соглашения о прекращении войны становится всё ближе.

– Лучше задать вопрос напрямую и получить ответ, – сказал он.

Россия готова к переговорам после захвата Донецкой области

В последние недели Россия усилила атаки беспилотниками и ракетами на Киев и другие украинские города.

В Донецкой области продолжаются интенсивные боевые действия вокруг Константиновки – стратегического логистического узла, захват которого Россией откроет путь к главным оборонительным опорным пунктам Украины – Краматорску и Славянску.

Россия готова вернуться к переговорам только после того, как Путин достигнет цели по захвату Донецкой области, сообщили два человека, близких к Кремлю.

По словам одного из собеседников, Министерство обороны России заверило президента, что сможет установить полный контроль над регионом до конца года.

По словам человека, близкого к Минобороны в Москве, многие в российских военных кругах считают такие сроки нереалистичными и убеждены, что установить контроль над Донецкой областью Россия сможет только в течение 2027 года.

25 июня Рубио заявил журналистам, что “на Аляске было предложение, но не было соглашения” относительно договорённости о прекращении войны.

– Если бы соглашение было достигнуто, мы бы уже имели прекращение войны, – сказал он.

На следующий день Лавров заявил, что Путин на Аляске ответил на предложения, которые ранее передал Москве спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф.

Путин требует, чтобы Украина передала контроль над территориями Донецкой области, которые его войска не смогли захватить в боях с 2014 года.

Украина отвергает это требование и предложила прекратить войну вдоль нынешней линии фронта.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.