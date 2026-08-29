Військове керівництво РФ отримало від Кремля завдання розробити варіанти можливої операції у напрямку Києва та Чернігова. Водночас на сьогодні ознак формування наступального угруповання на цих напрямках не фіксується.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Павло Паліса під час спілкування з журналістами.

Наступ на Київ та Чернігів

За його словами, українська сторона отримала відповідну інформацію від розвідки, причому ці дані підтверджено з кількох джерел.

Зараз дивляться

Паліса наголосив, що йдеться саме про планування та підготовку можливих варіантів операції, а не про вже сформоване російське ударне угруповання.

— Я прошу зауважити: спланувати і підготувати, — зазначив він.

За словами заступника керівника ОПУ, військове командування РФ розглядало кілька можливих сценаріїв щодо Києва та Чернігова. У відповідь Генеральний штаб ЗСУ також опрацював варіанти оборони, захисту та протидії потенційним діям противника.

Станом на зараз створення наступального угруповання ворожих військ на цих напрямках не спостерігається.

— Пріоритетна задача для нас — не допустити створення умов для того, щоб росіяни взагалі могли розпочати будь-які наступальні дії, — наголосив Паліса.

РФ продовжує говорити про буферну зону

Окремо Паліса зазначив, що російські плани щодо створення так званої буферної зони на півночі України залишаються актуальними.

Йдеться про Харківську та Сумську області, а також частково Чернігівську область. За задумом росіян, така зона може сягати до 20 км із можливістю подальшого розширення.

Збільшення її потенційної глибини, за словами Паліси, пов’язане насамперед із розвитком безпілотних систем. Через удосконалення технічних і тактичних параметрів дронів розширюється і зона їхнього застосування.

Водночас українська сторона відстежує ситуацію та готується до можливих сценаріїв розвитку подій на північному напрямку.

Раніше Bloomberg із посиланням на джерела повідомило, що у Кремлі наполягають на захопленні всієї Донецької області, після чого Москва може повернутися до переговорів. Водночас Росія більше не розглядає повернення Україні частини окупованих територій.

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