Протягом минулої доби, 28 серпня, Сили оборони України ліквідували ще щонайменше 1 420 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 648-му добу повномасштабної війни перевищили 1,358 млн.

Втрати ворога на 29 серпня 2026 року

  • особового складу – близько 1 485 200 (+1 420) осіб;
  • танків – 12 310 (+3);
  • бойових броньованих машин – 25 241 (+4);
  • артилерійських систем – 48 774 (+25);
  • РСЗВ – 2 070 (+3);
  • засобів ППО – 1 593 (+0);
  • літаків – 440 (+0);
  • гелікоптерів – 354 (+0);
  • наземних робототехнічних комплексів – 2 429 (+9);
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 486 384 (+1 360);
  • крилатих ракет – 5 060 (+0);
  • кораблів / катерів – 35 (+0);
  • підводних човнів – 2 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 141 059 (+318);
  • спеціальної техніки – 4 608 (+4).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 647-му добу.

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На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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ЗСУ війна в Україні

Джерело: Генштаб ЗСУ

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