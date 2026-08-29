Юлія Соколова, випускова редакторка
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Втрати ворога на 29 серпня: ліквідовано ще 1420 окупантів та пона 1,3 тис. дронів
Протягом минулої доби, 28 серпня, Сили оборони України ліквідували ще щонайменше 1 420 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 648-му добу повномасштабної війни перевищили 1,358 млн.
Втрати ворога на 29 серпня 2026 року
- особового складу – близько 1 485 200 (+1 420) осіб;
- танків – 12 310 (+3);
- бойових броньованих машин – 25 241 (+4);
- артилерійських систем – 48 774 (+25);
- РСЗВ – 2 070 (+3);
- засобів ППО – 1 593 (+0);
- літаків – 440 (+0);
- гелікоптерів – 354 (+0);
- наземних робототехнічних комплексів – 2 429 (+9);
- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 486 384 (+1 360);
- крилатих ракет – 5 060 (+0);
- кораблів / катерів – 35 (+0);
- підводних човнів – 2 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 141 059 (+318);
- спеціальної техніки – 4 608 (+4).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 647-му добу.
Зараз дивляться
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Читайте такожКарта бойових дій на 29 серпня 2026 – ситуація на фронті
Джерело: Генштаб ЗСУ
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