Взрывы и гибель людей в Миле: СБУ открыла производство по двум статьям
- СБУ открыла уголовное производство из-за удара РФ по складам в селе Мила Бучанского района Киевской области.
- Расследование проводят по статьям о преступлении агрессии и небрежном отношении к военной службе.
Следователи Службы безопасности открыли уголовное производство из-за российского удара по складам в селе Мила Бучанского района Киевской области, после которого произошла вторичная детонация боеприпасов.
Об этом сообщает СБУ.
СБУ расследует удар РФ по складам в Миле
Досудебное расследование проводят по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ст. 437 — преступление агрессии;
- ст. 425 — небрежное отношение к военной службе.
По данным следствия, в результате попадания российского беспилотника типа Герань-4 и последующей детонации боеприпасов погибло по меньшей мере 37 человек.
Из-за удара повреждено около 130 жилых домов и ряд других гражданских объектов.
Сотрудники Службы безопасности прибыли на место происшествия в первые минуты после чрезвычайной ситуации. Там они развернули штаб, который координирует мероприятия по ее локализации.
Следователи и прокуроры устанавливают все обстоятельства трагедии.
Напомним, вечером 28 августа в результате российской атаки в селе Мила Киевской области произошла детонация. После удара РФ в Бучанском районе возник масштабный пожар, который сопровождался серией взрывов и привел к гибели людей.
Президент Владимир Зеленский заявил, что первый удар дрона пришелся по складам боеприпасов Сил обороны. Он ожидает результатов расследования причин трагедии.