Следователи Службы безопасности открыли уголовное производство из-за российского удара по складам в селе Мила Бучанского района Киевской области, после которого произошла вторичная детонация боеприпасов.

Об этом сообщает СБУ.

СБУ расследует удар РФ по складам в Миле

Досудебное расследование проводят по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

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ст. 437 — преступление агрессии;

ст. 425 — небрежное отношение к военной службе.

По данным следствия, в результате попадания российского беспилотника типа Герань-4 и последующей детонации боеприпасов погибло по меньшей мере 37 человек.

Из-за удара повреждено около 130 жилых домов и ряд других гражданских объектов.

Сотрудники Службы безопасности прибыли на место происшествия в первые минуты после чрезвычайной ситуации. Там они развернули штаб, который координирует мероприятия по ее локализации.

Следователи и прокуроры устанавливают все обстоятельства трагедии.

Напомним, вечером 28 августа в результате российской атаки в селе Мила Киевской области произошла детонация. После удара РФ в Бучанском районе возник масштабный пожар, который сопровождался серией взрывов и привел к гибели людей.

Президент Владимир Зеленский заявил, что первый удар дрона пришелся по складам боеприпасов Сил обороны. Он ожидает результатов расследования причин трагедии.

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