Слідчі Служби безпеки відкрили кримінальне провадження через російський удар по складах у селі Мила Бучанського району Київської області, після якого сталася вторинна детонація боєприпасів.

Про це повідомляє СБУ.

СБУ розслідує удар РФ по складах у Милі

Досудове розслідування проводять за двома статтями Кримінального кодексу України:

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ст. 437 – злочин агресії;

ст. 425 – недбале ставлення до військової служби.

За даними слідства, внаслідок влучання російського безпілотника типу Герань-4 та подальшої детонації боєприпасів загинуло щонайменше 37 людей.

Через удар пошкоджено близько 130 житлових будинків та низку інших цивільних об’єктів.

Співробітники Служби безпеки прибули на місце події у перші хвилини після надзвичайної ситуації. Там вони розгорнули штаб, який координує заходи з її локалізації.

Слідчі та прокурори встановлюють усі обставини трагедії.

Нагадаємо, увечері 28 серпня внаслідок російської атаки в селі Мила Київської області сталася детонація. Після удару РФ у Бучанському районі виникла масштабна пожежа, яка супроводжувалася серією вибухів та призвела до загибелі людей.

Президент Володимир Зеленський заявив, що перший удар дрона прийшовся по складах боєприпасів Сил оборони. Він очікує на результати розслідування щодо причин трагедії.

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