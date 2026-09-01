Россия во вторник, 1 сентября, раз атаковала Украину, несмотря на то, что в этот день дети возвращаются к учебе.

Президент Владимир Зеленский заявил, что такими ударами российские оккупанты фактически наносят украинских детей участниками войны.

Зеленский об атаках РФ 1 сентября

Глава государства резко отреагировал на российские атаки, подчеркнув, что даже в войне существуют очевидные границы, которые нельзя переступать.

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— Первое сентября, дети. Даже среди любых врагов есть понимание, что дети – это дети. А россияне делают детей участниками войны, – отметил он.

По словам Зеленского, россияне будут продолжать наносить удары по Украине, пока международное сообщество не заставит их прекратить агрессию.

Президент также указал на реакцию партнеров Украины на российские атаки. Он отметил, что за последние две недели ощущается ослабление активности Европы и других стран, поддерживающих Украину.

Зеленский связал это с сезоном отпусков и назвал ситуацию неприятной, поскольку, по его мнению, война не может зависеть от дипломатического календаря.

— Последние две недели весь мир, Европа и мир, которые нам помогают, на каникулах. И это очень неприятный привкус. Не могу им не поделиться… ощущением некой дипломатии по плану. То есть если отпуск, то отпуск, — сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что Россия использует паузы и слабую международную реакцию для продолжения ударов по Украине. По его убеждению, агрессора необходимо заставить соблюдать четкие правила и прекратить атаки.

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