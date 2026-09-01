Мобільний додаток Резерв+ оновлено, після чого він став доступний усім користувачам iOS та Android. Проте в роботі застосунку можуть виникати збої.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Резерв+: коли та чому можуть бути збої

– Сьогодні вранці частина користувачів отримала повідомлення про необхідність оновити Резерв+. Оновлення вже доступне всім користувачам на iOS та Android, – йдеться у повідомленні.

Як зазначають в Міноборони, можуть тимчасово виникати збої у Резерв+ під час авторизації або використання окремих функцій через підвищене навантаження.

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В такому випадку в Міноборони радять трохи зачекати та повторити спробу.

Там додають, що ситуація із роботою додатку Резерв+ має стабілізуватися найближчим часом.

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