Юлія Захарченко, редакторка стрічки
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Резерв+ оновився для iOS та Android: у системі можливі тимчасові збої
Головне
- Міністерство оборони України випустило оновлення для застосунку Резерв+, яке вже доступне користувачам iOS та Android.
- У Міноборони попереджають про можливі тимчасові збої під час авторизації через високе навантаження на систему та обіцяють стабілізувати роботу найближчим часом.
Мобільний додаток Резерв+ оновлено, після чого він став доступний усім користувачам iOS та Android. Проте в роботі застосунку можуть виникати збої.
Про це повідомляє Міністерство оборони України.
Резерв+: коли та чому можуть бути збої
– Сьогодні вранці частина користувачів отримала повідомлення про необхідність оновити Резерв+. Оновлення вже доступне всім користувачам на iOS та Android, – йдеться у повідомленні.
Як зазначають в Міноборони, можуть тимчасово виникати збої у Резерв+ під час авторизації або використання окремих функцій через підвищене навантаження.
Зараз дивляться
В такому випадку в Міноборони радять трохи зачекати та повторити спробу.
Там додають, що ситуація із роботою додатку Резерв+ має стабілізуватися найближчим часом.
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