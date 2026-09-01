Начальник штаба Русского добровольческого корпуса (РДК), который воюет в составе ГУР Минобороны, Александр Фортуна заявил о вероятном похищении заместителя командира РДК по боевой работе Степана Каплунова.

Об этом РДК сообщил в соцсетях во вторник, 1 сентября.

Похищение заместителя командира РДК Степана Каплунова: что известно

По словам Фортуны, несколько дней назад неизвестные захватили Степана Каплунова во дворе его собственного дома.

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После получения информации о вероятном похищении РДК сразу поднял тревогу и обратился в ГУР, СБУ и ГБР.

Александр Фортуна отметил, что подразделение до сих пор не имеет четкой информации о местонахождении Каплунова. Также неизвестно, выдвинуты ли ему какие-либо обвинения.

Фортуна отметил, что РДК полностью вовлечен в ситуацию и следит за развитием событий. Он добавил, что омбудсмены проинформированы о том, что произошло, адвокатские запросы уже отправлены.

— Буквально месяц назад Степана наградили, а теперь его задержали. Если Украина — правовое государство, а не территория, скатывающаяся в беззаконие и тотальный произвол силовиков, как, например, Российская Федерация, такое просто недопустимо! — подчеркнул начальник штаба РДК.

Позже в комментарии Суспільному он объяснил, что обнародовал информацию о ситуации по собственной инициативе.

— Это моя личная инициатива как начальника штаба и друга Степана Каплунова. Нас объединяет общий боевой путь и совместная работа в Корпусе, — сказал он.

Фортуна объяснил свое решение беспокойством о судьбу Каплунова. Поэтому он решил самостоятельно вынести информацию о ситуации в публичное пространство.

Основатель РДК Денис Капустин в комментарии Суспільному заявил, что не поддерживает решение начальника штаба публично говорить о том, что произошло.

— Пост в нашем канале — личная инициатива Александра Фортуны. Я понимаю его как человека и побратима, но поскольку мы находимся в жесткой военной вертикали, я его решение выйти в паблик не одобряю, — сказал он.

Капустин призвал дождаться официального заявления командира спецподразделения Тимура и компетентных органов.

Он также попросил высшее руководство предоставить официальный комментарий относительно ситуации.

Фото: РДК

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