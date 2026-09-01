В РДК заявили о похищении заместителя командира Степана Каплунова
- Начальник штаба РДК Александр Фортуна заявил о вероятном похищении заместителя командира корпуса Степана Каплунова.
- По словам Фортуны, Каплунова несколько дней назад неизвестные забрали во дворе его собственного дома.
Начальник штаба Русского добровольческого корпуса (РДК), который воюет в составе ГУР Минобороны, Александр Фортуна заявил о вероятном похищении заместителя командира РДК по боевой работе Степана Каплунова.
Об этом РДК сообщил в соцсетях во вторник, 1 сентября.
Похищение заместителя командира РДК Степана Каплунова: что известно
По словам Фортуны, несколько дней назад неизвестные захватили Степана Каплунова во дворе его собственного дома.
После получения информации о вероятном похищении РДК сразу поднял тревогу и обратился в ГУР, СБУ и ГБР.
Александр Фортуна отметил, что подразделение до сих пор не имеет четкой информации о местонахождении Каплунова. Также неизвестно, выдвинуты ли ему какие-либо обвинения.
Фортуна отметил, что РДК полностью вовлечен в ситуацию и следит за развитием событий. Он добавил, что омбудсмены проинформированы о том, что произошло, адвокатские запросы уже отправлены.
— Буквально месяц назад Степана наградили, а теперь его задержали. Если Украина — правовое государство, а не территория, скатывающаяся в беззаконие и тотальный произвол силовиков, как, например, Российская Федерация, такое просто недопустимо! — подчеркнул начальник штаба РДК.
Позже в комментарии Суспільному он объяснил, что обнародовал информацию о ситуации по собственной инициативе.
— Это моя личная инициатива как начальника штаба и друга Степана Каплунова. Нас объединяет общий боевой путь и совместная работа в Корпусе, — сказал он.
Фортуна объяснил свое решение беспокойством о судьбу Каплунова. Поэтому он решил самостоятельно вынести информацию о ситуации в публичное пространство.
Основатель РДК Денис Капустин в комментарии Суспільному заявил, что не поддерживает решение начальника штаба публично говорить о том, что произошло.
— Пост в нашем канале — личная инициатива Александра Фортуны. Я понимаю его как человека и побратима, но поскольку мы находимся в жесткой военной вертикали, я его решение выйти в паблик не одобряю, — сказал он.
Капустин призвал дождаться официального заявления командира спецподразделения Тимура и компетентных органов.
Он также попросил высшее руководство предоставить официальный комментарий относительно ситуации.
Фото: РДК