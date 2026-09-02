Президент Владимир Зеленский направил в Верховную Раду два законопроекта относительно мошеннических колл-центров.

Законопроекты относительно мошеннических колл-центров

Глава нашего государства сообщил в Telegram, что речь идет об усилении ответственности за организацию мошеннических колл-центров, участии в них, а также о дополнительной существенной защите людей от незаконных действий с платежными инструментами и банковскими счетами.

— Ответственность за мошеннические колл-центры должна быть четкой и жесткой, и не только для тех, кто является исполнителями в работе колл-центров, но и для тех, кто все это организует, богатеет колл-центрами, владеет ими. Первый законопроект именно это предусматривает, — подчеркнул он.

По словам Зеленского, внедряется и усиленная ответственность за организацию мошеннических схем с банковскими инструментами, в том числе с так называемыми дропами.

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На уровне внутреннего регулирования банковской системы должны быть соответствующие шаги и изменения в алгоритмах, которые дадут больше возможностей банкам защищать права и законные интересы людей и предприятий и не допускать использования счетов для уклонения от уплаты налогов или легализации средств от незаконной деятельности.

– На уровне закона мы дадим необходимую основу для противодействия организаторам мошеннических схем с банковскими счетами, платежными инструментами. Этот же законопроект направлен на имплементацию в Украине норм права Евросоюза, что предусмотрено договоренностями с нашими партнерами, – добавил Зеленский.

Зеленский обратился в парламент с просьбой безотлагательно рассмотреть эти законопроекты.

Напомним, что вчера, 1 сентября, президент Владимир Зеленский заявил, что в среду направит в Верховную Раду законопроекты, предусматривающие ужесточение ответственности для организаторов мошеннических колл-центров.

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