Президент Володимир Зеленський направив у Верховну Раду два законопроєкти щодо шахрайських кол-центрів.

Законопроєкти щодо шахрайських кол-центрів

Голова нашої держави повідомив у Telegram, що йдеться про посилення відповідальності за організацію шахрайських кол-центрів, участі в них, а також про додатковий суттєвий захист людей від незаконних дій із платіжними інструментами та банківськими рахунками.

– Відповідальність за шахрайські кол-центри повинна бути чіткою та жорсткою, і не тільки для тих, хто є виконавцями в роботі кол-центрів, але й для тих, хто все це організовує, багатіє з кол-центрів, володіє ними. Перший законопроєкт саме це передбачає, – наголосив він.

За словами Зеленського, упроваджується і посилена відповідальність за організацію шахрайських схем із банківськими інструментами, зокрема з так званими дропами.

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На рівні внутрішнього регулювання банківської системи повинні бути відповідні кроки та зміни в алгоритмах, які дадуть більше можливостей банкам захищати права та законні інтереси людей і підприємств та не допускати використання рахунків для ухилення від сплати податків чи легалізації коштів від незаконної діяльності.

– На рівні закону ми дамо необхідну основу для протидії організаторам шахрайських схем із банківськими рахунками, платіжними інструментами. Цей же законопроєкт направлений на імплементацію в Україні норм права Євросоюзу, що передбачено домовленостями з нашими партнерами, – додав Зеленський.

Зеленський звернувся до парламенту з проханням невідкладно розглянути ці законопроєкти.

Нагадаємо, що вчора, 1 вересня, президент Володимир Зеленський заявив, що в середу направить до Верховної Ради законопроєкти, які передбачають посилення відповідальності для організаторів шахрайських кол-центрів.

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