В Украине в результате масштабной спецоперации СБУ и Нацполиции прекратили работу 94 мошеннических кол-центра. По предварительным оценкам, деятельность сети нанесла потерпевшим ущерб более чем на 100 млн грн.

Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко.

Ликвидировано 94 мошеннических кол-центра: что известно

С начала прошлой недели следователи провели 411 обысков и прекратили работу 1 794 операторских мест в мошеннических кол-центрах.

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Следственные мероприятия проводились в Киевской, Днепропетровской, Одесской, Львовской, Винницкой, Закарпатской, Запорожской и Ивано-Франковской областях и в других регионах Украины.

Во время обысков правоохранители изъяли более 3 336 единиц компьютерной техники, 1 346 мобильных телефонов, 5 238 SIM-карт, 20 криптокошельков и 90 банковских карт.

Было изъято 22 транспортных средства. Среди них — Porsche Cayenne, Cadillac Escalade, Bentley Bentayga, Dodge Charger, Audi, Lexus, BMW, Mercedes-Benz GLS 450 и мотоциклы BMW.

У фигурантов обнаружили более $2 млн, €64 тыс., наличные гривны, около килограмма банковского золота в слитках, элитные часы Rolex, Cartier, Rado, Certina и другие ювелирные изделия.

По информации правоохранителей, организаторы набирали операторов, владевших иностранными языками, после чего обучали их работать по заранее подготовленным сценариям. В отдельных случаях работников проверяли с помощью полиграфа.

Какие схемы использовали мошенники

Схемы, которые использовали мошенники, отличались, однако все они были направлены на завладение средствами потерпевших.

Операторы выдавали себя за инвестиционных консультантов и предлагали гражданам якобы выгодные способы вложения денег. В других случаях людей привлекали к использованию фейковых торговых платформ.

Мошенники также повторно контактировали с людьми, которые уже потеряли средства в результате подобных схем. Таким потерпевшим предлагали якобы помочь вернуть утраченные инвестиции.

— Для убедительности использовали поддельные документы, представлялись юристами, работниками банков и государственных органов, применяли технологии deepfake. В некоторых случаях после потери сбережений людей убеждали брать кредиты, занимать средства и продавать имущество, — отметил генпрокурор.

Полученные у потерпевших деньги переводили в криптовалюту, распределяли между электронными кошельками и выводили через счета третьих лиц.

По данным следствия, в дальнейшем полученные прибыли вкладывали в элитную недвижимость, земельные участки, дорогие автомобили и другие предметы роскоши.

Среди потерпевших есть граждане Украины, Израиля, Казахстана, Литвы, Латвии, а также других государств Европейского Союза и Центральной Азии.

В настоящее время 26 лицам сообщили о подозрении. Правоохранители продолжают обрабатывать данные, изъятые во время обысков, устанавливать всех потерпевших, организаторов и других лиц, причастных к работе сети.

Для разоблачения транснациональных мошеннических структур украинские правоохранители сотрудничают с международными партнерами в рамках совместных следственных групп.

Напомним, в Украине прекратили деятельность транснациональной сети мошеннических call-центров, которые работали в Киеве, Днепре и Ивано-Франковске и нанесли ущерб гражданам ЕС на более чем 50 млн грн.

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