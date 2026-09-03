В пятницу, 4 сентября, применение графиков отключения электроэнергии по Украине не прогнозируется, однако ситуация в энергосистеме остается динамичной.

Об этом сообщает НЭК Укрэнерго.

Будут ли отключать свет 4 сентября

Несмотря на то, что 4 сентября не планируют ограничивать электроснабжение в Украине, потребителей призывают перенести использование мощных электроприборов на часы максимальной эффективности солнечных электростанций – с 10:00 до 16:00.

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Кроме того, граждан просят ограничить потребление в вечерний пик с 18:00 до 22:00.

Как сообщают в Укрэнерго, из-за российских дроновых ударов и артиллерийских обстрелов прифронтовых регионов есть обесточивание в Киевской, Черниговской, Донецкой, Харьковской и Запорожской областях. Энергетики возобновляют питание.

Также в Одесской области продолжаются ремонтные работы после массированной ракетно-дроновой атаки. Питание вернули всем потребителям, но для избежания перегрузки поврежденного оборудования в регионе временно действуют сетевые ограничения.

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