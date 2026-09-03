У п’ятницю, 4 вересня, застосування графіків відключення електроенергії по Україні не прогнозується, однак ситуація в енергосистемі залишається динамічною.

Про це повідомляє НЕК Укренерго.

Чи будуть відключати світло 4 вересня

Попри те, що протягом 4 вересня не планують обмежувати електропостачання в Україні, споживачів закликають перенести використання потужних електроприладів на години максимальної ефективності сонячних електростанцій – з 10:00 до 16:00.

Зараз дивляться

Крім цього, громадян просять обмежити споживання у вечірній пік з 18:00 до 22:00.

Як повідомляють в Укренерго, через російські дронові удари та артилерійські обстріли прифронтових регіонів є знеструмлення у Київській, Чернігівській, Донецькій, Харківській та Запорізькій областях. Енергетики відновлюють живлення.

Також в Одеській області тривають ремонтні роботи після масованої ракетно-дронової атаки. Живлення повернули всім споживачам, але для уникнення перевантаження пошкодженого обладнання в регіоні тимчасово діють мережеві обмеження.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.