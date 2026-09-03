Всего с начала этих суток произошло 178 боевых столкновений.

Агрессор нанес 71 авиаудар с применением 243 управляемых авиабомб, задействовал для ударов 6 548 дронов-камикадзе и осуществил 2 083 обстрела позиций наших войск и населённых пунктов.

Карта боевых действий на 3 сентября 2026 года

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 653-е сутки.

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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Генштаб ЗСУ

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