Загалом протягом минулої доби зафіксовано 215 бойових зіткнень.

Вчора противник здійснив 98 авіаційних ударів, під час яких скинув 353 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 10 672 дрони-камікадзе та здійснили 2 933 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, 25 – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Карта бойових дій на 3 вересня 2026 року

Ситуація в Україні на 3 вересня 2026

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби зафіксовано одну штурмову дію противника. Агресор здійснив 78 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів. Завдав п’яти авіаційних ударів із застосуванням 11 КАБ.

Зараз дивляться

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили сім атак противника. Загарбники намагалися просунутися в бік населених пунктів Лиман, Хатнє, Водяне, Волохівка, Мала Вовча та Стариця.

На Куп’янському напрямку ворог намагався покращити свої позиції дев’ять разів проводячи штурмові дії в бік Радьківки, Ківшарівки та Глушківки.

Спроби вклинитися в нашу оборону відбито на Лиманському напрямку, де, за уточненою інформацією, окупанти вісім разів атакували у бік населених пунктів Шийківка, Діброва, Новоселівка, Дробишеве та Лиман.

На Слов’янському напрямку противник здійснив вісім штурмових дій у районі населеного пункту Крива Лука та в бік Озерного.

На Краматорському напрямку російські загарбники проводили одну наступальну дію в бік Юрківки.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 25 атак. Загарбники вели штурмові дії у районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Новоселівка, Миколайпілля, Софіївка, Вільне та Русин Яр.

Тридцять одну атаку здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у бік населених пунктів Ганнівка, Білицьке, Вільне, Добропілля, Новофедорівка, Новогришине, Василівка, Сергіївка, Мирне та в районі Молодецького, Новопідгороднього, Гришиного та Удачного.

На Олександрівському напрямку ворог штурмових дій не проводив.

На Гуляйпільському напрямку окупанти чотири рази атакували позиції наших захисників. Ворог намагався просунутися у бік населених пунктів Добропілля, Воздвижівка та Гірке.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили п’ять спроб противника просунутися вперед у районі Новоандріївки, Новояковлівки, Степового, Приморського та Малих Щербаків.

На Придніпровському напрямку ворог не намагався покращити свої позиції.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Втрати ворога на 3 вересня 2026 року

особового складу – близько 1 492 350 (+1 320) осіб;

танків – 12 324 (+0) од;

бойових броньованих машин – 25 264 (+1) од;

артилерійських систем – 49 085 (+69) од;

РСЗВ – 2 085 (+4) од;

засобів ППО – 1 600 (+2) од;

літаків – 441 (+1) од;

гелікоптерів – 355 (+1) од;

наземних робототехнічних комплексів – 2 476 (+12) од;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 496 021 (+1 875) од;

крилатих ракет – 5 070 (+0) од;

кораблів/катерів – 35 (+0) од;

підводних човнів – 2 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 143 150 (+435) од;

спеціальної техніки – 4 628 (+3) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 653-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ВСУ

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