Силы обороны поразили антенну РЛС и аппаратную радиолокационную станцию ​​радиолокационной станции Каста в районе Вишневого Запорожской области.

Информацию об этом подтвердили в Генеральном штабе ВСУ.

Подтверждено поражение РЛС Каста

По информации Генштаба, удалось подтвердить удар беспилотников 1 сентября по антенне РЛС и аппаратной радиолокационной станции радиолокационной станции Каста в районе Вишневого Запорожской области по результатам объективного контроля.

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Каста-2Е2 (39Н6) – это мобильная трехкоординатная РЛС российского производства.

Комплекс предназначен для выявления и сопровождения воздушных целей на малых и очень малых высотах, а также передачи их координат в пункты управления противовоздушной обороны противника.

Примерная стоимость такой РЛС в зависимости от комплектации составляет от $60 млн.

Технические характеристики и возможности РЛС Каста:

фиксация и сопровождение самолетов, вертолетов, крылатых ракет и низколетящих беспилотников;

зона осмотра по дальности составляет от 5 до 150 км, по высоте – до 6 км;

малоразмерные дроны на высоте 60 м станция способна замечать на расстоянии 30–44 км (в зависимости от высоты подъема антенной мачты, достигающей до 50 м).

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