Силы обороны поразили российскую РЛС Каста-2Е2 стоимостью от $60 млн
- Украинские военные поразили российскую мобильную РЛС Каста-2Е2, предназначенную для обнаружения низколетящих воздушных целей и БпЛА.
- Стоимость этой высокотехнологичной станции оккупантов оценивается более чем в $60 млн.
Силы обороны поразили антенну РЛС и аппаратную радиолокационную станцию радиолокационной станции Каста в районе Вишневого Запорожской области.
Информацию об этом подтвердили в Генеральном штабе ВСУ.
Подтверждено поражение РЛС Каста
По информации Генштаба, удалось подтвердить удар беспилотников 1 сентября по антенне РЛС и аппаратной радиолокационной станции радиолокационной станции Каста в районе Вишневого Запорожской области по результатам объективного контроля.
Каста-2Е2 (39Н6) – это мобильная трехкоординатная РЛС российского производства.
Комплекс предназначен для выявления и сопровождения воздушных целей на малых и очень малых высотах, а также передачи их координат в пункты управления противовоздушной обороны противника.
Примерная стоимость такой РЛС в зависимости от комплектации составляет от $60 млн.
Технические характеристики и возможности РЛС Каста:
- фиксация и сопровождение самолетов, вертолетов, крылатых ракет и низколетящих беспилотников;
- зона осмотра по дальности составляет от 5 до 150 км, по высоте – до 6 км;
- малоразмерные дроны на высоте 60 м станция способна замечать на расстоянии 30–44 км (в зависимости от высоты подъема антенной мачты, достигающей до 50 м).