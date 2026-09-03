Сили оборони уразили антену РЛС та апаратну станцію машини радіолокації радіолокаційної станції Каста у районі Вишневого Запорізької області.

Інформацію про це підтвердили у Генеральному штабі ЗСУ.

Підтверджено ураження РЛС Каста

За інформацією Генштабу, вдалося підтвердити удар безпілотників 1 вересня по антені РЛС та апаратній станції машини радіолокації радіолокаційної станції Каста у районі Вишневого Запорізької області за результатами об’єктивного контролю.

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Каста-2Е2 (39Н6) – це мобільна трикоординатна РЛС російського виробництва.

Комплекс призначений для виявлення та супроводу повітряних цілей на малих і дуже малих висотах, а також передавання їхніх координат до пунктів управління протиповітряної оборони противника.

Орієнтовна вартість такої РЛС залежно від комплектації становить від $60 млн.

Технічні характеристики та можливості РЛС Каста:

фіксація та супровід літаків, гелікоптерів, крилатих ракет і низьколетячих безпілотників;

зона огляду за дальністю становить від 5 до 150 км, а за висотою – до 6 км;

малорозмірні дрони на висоті 60 м станція здатна помічати на відстані 30–44 км (залежно від висоти підйому антенної щогли, яка сягає до 50 м).

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