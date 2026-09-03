Сили оборони уразили російську РЛС Каста-2Е2 вартістю від $60 млн
- Українські військові уразили російську мобільну РЛС Каста-2Е2, призначену для виявлення низьколетячих повітряних цілей та БпЛА.
- Вартість цієї високотехнологічної станції окупантів оцінюється у понад $60 млн.
Сили оборони уразили антену РЛС та апаратну станцію машини радіолокації радіолокаційної станції Каста у районі Вишневого Запорізької області.
Інформацію про це підтвердили у Генеральному штабі ЗСУ.
Підтверджено ураження РЛС Каста
За інформацією Генштабу, вдалося підтвердити удар безпілотників 1 вересня по антені РЛС та апаратній станції машини радіолокації радіолокаційної станції Каста у районі Вишневого Запорізької області за результатами об’єктивного контролю.
Каста-2Е2 (39Н6) – це мобільна трикоординатна РЛС російського виробництва.
Комплекс призначений для виявлення та супроводу повітряних цілей на малих і дуже малих висотах, а також передавання їхніх координат до пунктів управління протиповітряної оборони противника.
Орієнтовна вартість такої РЛС залежно від комплектації становить від $60 млн.
Технічні характеристики та можливості РЛС Каста:
- фіксація та супровід літаків, гелікоптерів, крилатих ракет і низьколетячих безпілотників;
- зона огляду за дальністю становить від 5 до 150 км, а за висотою – до 6 км;
- малорозмірні дрони на висоті 60 м станція здатна помічати на відстані 30–44 км (залежно від висоти підйому антенної щогли, яка сягає до 50 м).