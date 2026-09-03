Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
2 мин.
Потери РФ на 3 сентября: уничтожено 1 320 оккупантов, самолет и вертолет
За прошедшие сутки, 2 сентября, украинские военные уничтожили еще как минимум 1 320 российских оккупантов.
Общие потери личного состава российской армии на 1 653-е сутки полномасштабной войны превысили 1,492 млн.
Потери врага на 3 сентября 2026 года
- личного состава — около 1 492 350 (+1 320) человек;
- танков — 12 324 (+0) шт.;
- боевых бронированных машин — 25 264 (+1) шт.;
- артиллерийских систем — 49 085 (+69) шт.;
- РСЗО — 2 085 (+4) шт.;
- средств ПВО — 1 600 (+2) шт.;
- самолетов — 441 (+1) шт.;
- вертолетов — 355 (+1) шт.;
- наземных робототехнических комплексов – 2 476 (+12) шт.;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 496 021 (+1 875) шт.;
- крылатых ракет – 5 070 (+0) шт.;
- кораблей/катеров – 35 (+0) шт.;
- подводных лодок – 2 (+0) шт.;
- автомобильной техники и автоцистерн – 143 150 (+435) шт.;
- специальной техники – 4 628 (+3) шт.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 653-е сутки.
Сейчас смотрят
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Связанные темы:
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.