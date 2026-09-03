За прошедшие сутки, 2 сентября, украинские военные уничтожили еще как минимум 1 320 российских оккупантов.

Общие потери личного состава российской армии на 1 653-е сутки полномасштабной войны превысили 1,492 млн.

Потери врага на 3 сентября 2026 года

личного состава — около 1 492 350 (+1 320) человек;

танков — 12 324 (+0) шт.;

боевых бронированных машин — 25 264 (+1) шт.;

артиллерийских систем — 49 085 (+69) шт.;

РСЗО — 2 085 (+4) шт.;

средств ПВО — 1 600 (+2) шт.;

самолетов — 441 (+1) шт.;

вертолетов — 355 (+1) шт.;

наземных робототехнических комплексов – 2 476 (+12) шт.;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 496 021 (+1 875) шт.;

крылатых ракет – 5 070 (+0) шт.;

кораблей/катеров – 35 (+0) шт.;

подводных лодок – 2 (+0) шт.;

автомобильной техники и автоцистерн – 143 150 (+435) шт.;

специальной техники – 4 628 (+3) шт.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 653-е сутки.

Сейчас смотрят

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.