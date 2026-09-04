В ночь на 4 сентября российские войска атаковали Украину управляемой авиационной ракетой и беспилотниками разных типов.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Ночная атака на Украину 4 сентября: что известно

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины. Во время атаки враг применил:

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управляемую авиационную ракету Х-31П из акватории Черного моря;

121 ударный БпЛА типа Shahed, около половины из которых — реактивные;

беспилотники Гербера;

дроны-имитаторы типа Пародия;

дроны S8000 Бандероль.

Беспилотники запускали из районов Миллерово, Орла и Курска в РФ, а также из временно оккупированных Донецка и Гвардейского в Крыму.

По предварительным данным на 09:30, противовоздушная оборона сбила или подавила 103 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, S8000 Бандероль и дронов других типов.

Воздушные цели уничтожали на Севере, Юге, Востоке и в Центре Украины.

В то же время попадания средств воздушного нападения противника зафиксированы в 15 местах, еще в 6 местах упали обломки сбитых целей.

В частности, утром российские войска атаковали Одессу беспилотниками. В результате ударов повреждены многоэтажные и частные жилые дома, нежилое здание и автомобили. Два частных дома разрушены.

Погиб мужчина, еще пять человек пострадали, среди них — несовершеннолетний ребенок.

Также известно, что в Богдановской общине Павлоградского района российский беспилотник повторно атаковал место предыдущего удара, когда там работала следственно-оперативная группа полиции.

В результате атаки погибли двое полицейских — Александр Григоренко и Сергей Шматко. Еще один правоохранитель получил тяжелые ранения и находится в больнице.

По состоянию на 09:30 атака продолжалась — в воздушном пространстве Украины оставались вражеские дроны.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 654-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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