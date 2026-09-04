У ніч проти 4 вересня російські війська атакували Україну керованою авіаційною ракетою та безпілотниками різних типів.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Нічна атака на Україну 4 вересня: що відомо

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.Під час атаки ворог застосував:

Зараз дивляться

керовану авіаційну ракету Х-31П

121 ударний БпЛА типу Shahed

безпілотники Гербера;

дрони-імітатори типу Пародія;

дрони S8000 Бандероль

Безпілотники запускали з районів Міллерова, Орла та Курська у РФ, а також із тимчасово окупованих Донецька та Гвардійського у Криму.

За попередніми даними станом на 09:30, протиповітряна оборона збила або подавила 103 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, S8000 Бандероль та дрони інших типів.

Повітряні цілі знешкоджували на Півночі, Півдні, Сході та в Центрі України.

Водночас влучання засобів повітряного нападу противника зафіксовано на 15 локаціях, ще на 6 локаціях впали уламки збитих цілей.

Зокрема, вранці російські війська атакували Одесу безпілотниками. Унаслідок ударів пошкоджено багатоповерхові та приватні житлові будинки, нежитлову будівлю й автомобілі. Два приватні будинки зруйновані.

Загинув чоловік, ще п’ятеро людей постраждали, серед них — неповнолітня дитина.

Також відомо, що у Богданівській громаді Павлоградського району російський безпілотник повторно атакував місце попереднього удару, коли там працювала слідчо-оперативна група поліції.

Унаслідок атаки загинули двоє поліцейських — Олександр Григоренко та Сергій Шматко. Ще один правоохоронець дістав важкі поранення та перебуває у лікарні.

Станом на 09:30 атака тривала — у повітряному просторі України залишалися ворожі безпілотники.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 654-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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