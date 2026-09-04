В Павлоградском районе Днепропетровской области российские войска нанесли повторный удар по правоохранителям, документировавшим последствия предварительной атаки. Погибли двое полицейских, еще один находится в больнице в тяжелом состоянии.

Об этом сообщили руководитель Днепропетровской ОВА Александр Ганжа и полиция Днепропетровщины.

Удар по полицейским на Днепропетровщине

В полиции Днепропетровской области уточнили, что происшествие произошло 3 сентября, когда следственно-оперативная группа выехала в Богдановское общество, чтобы зафиксировать последствия российских обстрелов.

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Во время работы правоохранителей российские военные нанесли повторный удар беспилотником.

Капитан полиции Александр Григоренко погиб на месте. Старший лейтенант полиции Сергей Шматко получил тяжелые ранения. Медики боролись за его жизнь, однако спасти его не удалось.

Еще один полицейский получил тяжелые ранения и находится в больнице.

По данным ОВА, в результате удара вспыхнул пожар и был поврежден автомобиль.

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