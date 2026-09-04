Вечером 3 сентября российские войска атаковали Кропивницкий. В результате атаки зафиксировано попадание на трех локациях, есть пострадавший человек.

Об этом сообщил руководитель Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович.

Атака на Кропивницкий 3 сентября: что известно

Враг атаковал город реактивными беспилотниками. Один из ударов привел к возгоранию кровли девятиэтажного жилого дома. Ранения получил один человек, его доставили в больницу.

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Также попадание было зафиксировано на территории одного из объектов инфраструктуры. Там загорелась кровля.

На еще одной локации загорелась сухая трава. Также повреждено хозяйственное сооружение.

По данным ГСЧС, все пожары после российской атаки уже ликвидированы.

Утром 4 сентября должна начать работу специальная комиссия, которая зафиксирует масштабы повреждений и нанесенный ущерб. После этого коммунальные службы будут работать над ликвидацией последствий обстрелов.

Утром 22 февраля 2026 года россияне нанесли удар по Кропивницкому. Тогда Воздушные силы предупреждали об угрозе баллистических ракет. В результате атаки в Кропивницком районе были зафиксированы повреждения нескольких частных домов и линии электропередачи.

Ночью 13 апреля в Кропивницком раздались взрывы. На одном из объектов района произошел пожар.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 654-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : ГСЧС

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