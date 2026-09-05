НАБУ и САП в рамках операции Карфаген разоблачили преступную организацию, участники которой получали взятки от мошеннических колл-центров и легализовывали миллионное состояние. Организатором схемы называют одного из руководителей структурных подразделений Офиса генерального прокурора.

Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Операция Карфаген: взятки от колл-центров и отмывание имущества

По информации следствия, должностное лицо Офиса генпрокурора создало преступную организацию в середине 2025 года. Он привлек действующих работников органов или приближенных неофициальных лиц.

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По данным НАБУ и САП, участники схемы систематически получали взятки за то, чтобы не препятствовать деятельности мошеннических колл-центров. Они совершали мошеннические действия, которыми страдали украинцы и иностранцы.

Фигуранты легализовывали деньги по ряду схем. В частности, более 20 млн грн потратили на покупку объектов недвижимости, драгоценностей и ценного движимого имущества.

Еще часть денег направили на активы, которые руководитель организации легализовал через перерегистрацию на третьих лиц для сокрытия реального права собственности.

Как рассказали в НАБУ и САП, их минимальная рыночная стоимость составляет более 12 млн грн. В частности, речь идет о недвижимости в комплексе возле Карпат.

Более 10 млн грн причастные к схеме разместили деньги на банковских счетах своих близких лиц под видом легальных доходов, которые якобы удалось получить в результате предпринимательской деятельности.

В НАБУ и САП утверждают, что разоблачены пять участников преступной организации. Их подозревают в создании, руководстве и участии в преступной организации, члены которой по предварительному сговору организовывались для совместной деятельности с целью непосредственного совершения тяжких или особо тяжких преступлений (статьи 255 и 209 Уголовного кодекса Украины).

Вечером 4 сентября стало известно, что НАБУ и САП проводят спецоперацию Карфаген по разоблачению преступной организации, которую возглавило должностное лицо Офиса генерального прокурора Украины.

Фото : НАБУ

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