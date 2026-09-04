3 сентября и в ночь на 4 сентября Силы обороны Украины нанесли удары по военным целям РФ.

Среди пораженных объектов — место хранения и запуска ударных беспилотников, командные пункты, радиолокационная станция, средства технической разведки и база горюче-смазочных материалов.

Об этом 4 сентября сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

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Силы обороны нанесли удары по военным объектам РФ: что известно

В районе временно оккупированного Донецка украинские военные поразили место, где россияне хранили, готовили и запускали ударные БпЛА.

Еще два удара пришлись на пункты управления российских войск. В Федоровке Донецкой области поражен командный пункт противника, а в Петровке Харьковской области — командно-наблюдательный пункт.

Удары нанесли и по средствам разведки и связи российских войск. В Бобрике Брянской области РФ поражена радиолокационная станция.

Во временно оккупированном Крыму целями стали два поста технических средств разведки. Их поразили в Суворовом и Рисовом. Речь идет об автоматизированных постах технических средств разведки АПТС Гренадер.

Кроме того, в Густомое Курской области РФ под удар попал ретранслятор MESH-сетей российских войск.

Еще одной целью стала база хранения горюче-смазочных материалов оккупантов в Ровеньках Луганской области.

В Генштабе отметили, что степень нанесенного российским войскам ущерба сейчас уточняется.

Кроме того, 4 сентября Главное управление разведки сообщило о результатах еще одной операции против российских военных объектов во временно оккупированном Крыму. Ее спецподразделение Group 13 провело в августе. Тогда был поражен российский береговой ракетный комплекс Бастион, который является носителем ракет Циркон и Оникс.

Во время той же операции операторы Group 13 уничтожили и поразили два бензовоза, а также командно-штабную машину российских войск. Точное место и дату проведения операции разведка не раскрывала.

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