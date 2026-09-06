В Киеве ввели дифференцированное оповещение о воздушных угрозах. Желтый и красный уровень опасности начал действовать с 6 сентября в 06:00. Система работает уже во всех районах Киева, кроме Печерского, частично Голосеевского и Святошинского районов.

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

Новые сигналы воздушной тревоги в Киеве

По информации КГГА, жители Киева могут получать следующие сообщения:

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желтый уровень – дроновая опасность;

красный уровень – массированная дроновая, ракетная или ракетно-дроновая угроза.

отбой – угрозы нет.

В КГГА рассказали, что новое уведомление отображает текущий тип и уровень опасности на данный момент. При изменении характера угрозы новое сообщение автоматически перекрывает предыдущее.

Отдельный сигнал об отбое воздушной тревоги при смене одного типа угрозы на другой не подается.

Например, если после дроновой опасности поступает сообщение о ракетной угрозе, то актуальна последняя. В случае отбоя это свидетельствует о том, что в городе нет никакой угрозы.

Как отметили в КГГА, система дифференцированного оповещения уже введена во всех районах Киева, кроме Печерского. В то же время в Голосеевском и Святошинском районах она работает частично.

Это объяснили невозможностью технически реализовать дифференциацию по видам угроз на отдельных территориях. Потому там озвучивание сигнала воздушной тревоги остается без изменений.

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